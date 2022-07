Το φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα της F1 έχει θέαμα αλλά έχει και αξιοσημείωτες επιτυχίες και ορόσημα!

Με το πρώτο ημίχρονο του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1 να έχει ήδη περάσει, κατά γενική ομολογία έχουμε να κάνουμε με μία εντυπωσιακή σεζόν! Έχουμε δύο ομάδες να μάχονται στα ίσια για τους τίτλους σε οδηγούς και κατασκευαστές, έχουμε πολλές μάχες στις πιο πίσω θέσεις, έχουμε άφθονο θέαμα και προσπεράσεις σε κάθε αγώνα.

Παράλληλα, έχουμε πολλά Grand Prix με ανατροπές, με συγκινήσεις, με απρόβλεπτη εξέλιξη. Όλα αυτά δίνουν θετικό πρόσημο σε μία σεζόν που είναι ιδιαιτέρως σημαντική για την κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού αφού είναι η πρώτη χρονιά εφαρμογής των νέων τεχνικών κανονισμών που άλλαξαν την εικόνα των μονοθεσίων.

Στους πρώτους έντεκα λοιπόν αγώνες, είχαμε έξι πρωτιές, έξι σημεία στα οποία αξίζει να σταθούμε!





Στην Σίλβερστον και το Βρετανικό Grand Prix, ο Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ έσπασε το ρόδι σε κατατακτήριες δοκιμές και έγινε ο 104ος οδηγός στην ιστορία του σπορ που κατακτά pole position. Μάλιστα, o οδηγός της Scuderia Ferrari είχε εκπλαγεί καθώς ένιωθε πως ο γύρος που είχε κάνει υπό βροχή, δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο.

Carlos Sainz mastered a slippery Silverstone track to take his first-ever pole! ⏱👏



Here’s how he did it 👀#BritishGP @pirellisport pic.twitter.com/tUmzDQf54F