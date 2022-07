Ο Κάρλος Σάινθ της Ferrari κέρδισε στο Σίλβερστον μπροστά από Πέρεζ και Χάμιλτον.

Το Grand Prix Μεγάλης Βρετανίας στην πίστα του Σίλβερστον ήταν ένας αγώνας που τα είχε όλα: ατυχήματα, διακοπές, μάχες και έναν ολοκαίνουργιο νικητή. Ο Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari κατέκτησε την πρώτη νίκη της καριέρας του στη Formula 1, εκμεταλλευόμενος το Αυτοκίνητο Ασφαλείας που βγήκε στους τελευταίους γύρους. Ο Σέρχιο Πέρεζ της Red Bull Racing έκανε επίσης τρομερό αγώνα αφούανέκαμψε από την τελευταία θέση που είχε πέσει στους πρώτους γύρους για να τερματίσει στη 2η θέση. Ο Λούις Χάμιλτον ήταν πολύ ανταγωνιστικός με τη Mercedes AMG και διεκδίκησε ακόμα και τη νίκη, για να πάρει τελικά την 3η θέση του βάθρου.

CONGRATULATIONS, CARLOS! 👏



We have ourselves a new race winner! And what a way to do it!#BritishGP #F1 pic.twitter.com/nZhmBvq4op — Formula 1 (@F1) July 3, 2022

Εκκίνηση

Τα μονοθέσια πήραν τις θέσεις τους στην εκκίνηση, με την πίστα να είναι στεγνή, αν και τα απειλητικά σύννεφα δεν είχαν φύγει πάνω από το Σίλβερστον. Οι περισσότεροι οδηγοί επέλεξαν να ξεκινήσουν με τη μεσαία (κίτρινη) γόμα των σλικ ελαστικών της Pirelli, με μερικές όμως ιδιαίτερα χτυπητές εξαιρέσεις. Ο Μαξ Φερστάπεν είχε στο μονοθέσιο τα μαλακά (κόκκινα) ελαστικά ενώ ο Τζορτζ Ράσελ είχε τα σκληρά (λευκά) ελαστικά.

Μόλις έσβησαν τα κόκκινα φώτα, ο Μαξ Φερστάπεν εκμεταλλεύτηκε τα μαλακά ελαστικά του και πετάχτηκε μπροστά για να πάρει την πρωτιά. Τρομερή εκκίνηση έκανε ο Λούις Χάμιλτον, που από την 5η θέση πετάχτηκε στην 3η, περνώντας τον Λεκλέρ. Όλα αυτά όμως κράτησαν πολύ λίγο, καθώς ο αγώνας διακόπηκε προτού καν ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος.

OH SHIT!!!!!! @GeorgeRussell63 !! A fucking man of honor!!!!!! #SilverstoneGP! Why I fuck with Mercedes but man that looked rough pic.twitter.com/XdrB1aE5Tc July 3, 2022

Μια σοβαρή σύγκρουση στην εκκίνηση, στην οποία εμπλέκονταν οι Γκασλί, Οκόν, Ράσελ, Ζου και Άλμπον, έστειλε την Alfa Romeo του Γκουάνγιου Ζου με μεγάλη ταχύτητα ανάποδα στην αμμοπαγίδα. Ήταν μια χαοτική κατάσταση, με διάφορα μονοθέσια να πέφτουν το ένα πάνω στο άλλο και με κομμάτια από ανθρακονήματα να πετάγονται παντού.

Ως αποτέλεσμα, οι αγωνοδίκες αμέσως διέκοψαν τον αγώνα με κόκκινη σημαία για να απομακρυνθούν τα κατεστραμμένα μονοθέσια από την πίστα και όλοι οι υπόλοιποι επέστρεψαν στα pit. Οι Γκασλί και Οκον κατάφεραν να επιστρέψουν στα pit για να γίνουν επισκευές στα μονοθέσιά τους και να μπορέσουν να επανεκκινήσουν, αλλά για τους Ράσελ, Ζου και Άλμπον ο αγώνας τελείωσε εκεί.

Ιδιαίτερα για τον Ζου υπήρξε αρχικά ανησυχία, καθώς το μονοθέσιο της Alfa Romeo σταμάτησε ακινητοποιημένο ανάποδα, ανάμεσα στα προστατευτικά ελαστικά και τον φράχτη, με τον Κινέζο οδηγό μέσα σε αυτό. Οι άνθρωποι της πίστας τον απεγκλώβισαν και μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Κέντρο για εξετάσεις, με τις πρώτες αναφορές να είναι ότι ευτυχώς δεν είχε χτυπήσει σοβαρά.

Επανεκκίνηση

Ύστερα από διακοπή που κράτησε σχεδόν μία ώρα, τα μονοθέσια πήραν ξανά τις αρχικές τους θέσεις στην εκκίνηση, αφού όταν βγήκε η κόκκινη σημαία δεν είχε συμπληρωθεί ο πρώτος γύρος του αγώνα. Όλοι είχαν φορέσει φρέσκα ελαστικά, με τις Ferrari να επιλέγουν ξανά μεσαία γόμα και τον Φερστάπεν να βάζει επίσης μεσαία, σε αντίθεση με τα μαλακά που είχε στην πρώτη εκκίνηση.

LAP 3/52 RACE RESTART



Sainz and Verstappen battle at the front but it's the Spaniard who leads#BritishGP #F1 pic.twitter.com/so1qHeDZrZ — Formula 1 (@F1) July 3, 2022

Τα φώτα έσβησαν για τον αγώνα των 50 πλέον γύρων και ο Κάρλος Σάινθ αυτήν τη φορά ξεκίνησε καλύτερα και αμύνθηκε με μεγάλη αποφασιστικότητα στην επίθεση του Φερστάπεν, για να κρατήσει την πρώτη θέση. Πιο πίσω ο Πέρεζ κατάφερε αρχικά να περάσει τον Λεκλέρ για την 3η θέση αλλά ο οδηγός της Ferrari αντεπιτέθηκε αμέσως. Οι δυο τους είχαν μια μικρή επαφή και ο Λεκλέρ κατάφερε να περάσει και να ανέβει 3ος, αν και με μια μικρή ζημιά στην εμπρός πτέρυγα, όπως και ο Πέρεζ.

Ο Λάντο Νόρις επιτέθηκε στον Χάμιλτον και πήρε την 5η θέση από τον Βρετανό, με τον Αλόνσο να περνάει τον Γκασλί και να ανεβαίνει 7ος, με τον Γάλλο στην 8η θέση και τους Τσουνόντα και Οκόν να ακολουθούν.

Το λάθος του Σάινθ

Η ζημιά στην εμπρός πτέρυγα του Πέρεζ ήταν αρκετά μεγάλη και ο Μεξικανός αναγκάστηκε να μπει στα pit της Red Bull για να την αλλάξει, με αποτέλεσμα να πέσει στην τελευταία θέση. Η μεγάλη μάχη όμως δινόταν για την πρώτη θέση. Ο Κάρλος Σάινθ προσπαθούσε να μείνει έξω από το DRS του Φερστάπεν, ενώ αντίθετα ο Ολλανδός προσπαθούσε να πλησιάσει σε απόσταση μικρότερη από 1 δευτερόλεπτο.

Ο Χάμιλτον ήταν σαφώς ταχύτερος από τον Νόρις που βρισκόταν μπροστά του και πολύ γρήγορα κατάφερε να τον περάσει και να ανέβει στην 4η θέση, ενώ με την είσοδο του Πέρεζ στα pit ο Νίκολας Λατίφι της Williams είχε ανέβει στη 10η θέση, είχε όμως τον Μπότας κολλημένο πίσω του.

Η ασφυκτική πίεση του Φερστάπεν στον Σάινθ έφερε το επιθυμητό για τον Ολλανδό και τη Red Bull αποτέλεσμα, όταν ο Κάρλος Σάινθ έκανε ένα λάθος και βγήκε για λίγο εκτός πίστας. Ο Ισπανός της Ferrari κατάφερε να επιστρέψει αλλά στο μεταξύ ο Φερστάπεν βρήκε την ευκαιρία να περάσει και να πάρει την πρωτοπορία στον αγώνα.

Η καταστροφή για τον Φερστάπεν έφερε ευκαιρίες

Ο Φερστάπεν δεν κατάφερε να χαρεί αυτό το προβάδισμα καθώς στον επόμενο γύρο πάτησε ένα θραύσμα και ένα ελαστικό του έχανε αέρα. Ο Ολλανδός μπήκε αμέσως στα pit για να αλλάξει ελαστικά αλλά επιστρέφοντας στη λίστα διαπιστώθηκε ότι το μονοθέσιό του είχε υποστεί κι άλλες ζημιές και δεν μπορούσε να κινηθεί πλέον στον ίδιο ρυθμό, πέφτοντας στην 6η θέση.

LAP 12/52



More drama at the front!



Verstappen reports a puncture and Sainz retakes the lead.#BritishGP #F1 pic.twitter.com/rSresorlya — Formula 1 (@F1) July 3, 2022

Η κατάσταση που διαμορφώθηκε δημιούργησε μιαν ανέλπιστη ευκαιρία για τον Σαρλ Λεκλέρ να διεκδικήσει ακόμα και τη νίκη. Ο Μονεγάσκος της Ferrari αμέσως ανέβασε το ρυθμό του και πλησίασε τον Κάρλος Σάινθ, απειλώντας τον ομόσταβλό του με μια προσπέραση που θα τον έφερνε στην πρωτοπορία. Ακόμα μεγαλύτερη ευκαιρία έβλεπε μπροστά του ο Λούις Χάμιλτον, που από την 3η θέση είχε ρυθμό καλύτερο από τις δύο Ferrari και τις πλησίαζε συνεχώς.

Η εντολή που περίμενε ο Λεκλέρ από τη Ferrari για να περάσει τον Σάινθ δεν ερχόταν και παρότι μπορούσε να κινηθεί ταχύτερα, παρέμενε κολλημένος πίσω από τον ομόσταβλό του. Τη λύση στο αδιέξοδο της Ferrari έδωσαν τα pit stop, καθώς ο Σάινθ κλήθηκε στον 20ό γύρο για να αλλάξει τα μεσαία ελαστικά με σκληρά, με τον Λεκλέρ να παραμένει στην πίστα. Ο Χάμιλτον ωστόσο συνέχισε να πλησιάζει και είχε μειώσει τη διαφορά του από τον Λεκλέρ από τα 4 στα 2 δευτερόλεπτα.

Ένας Χάμιλτον από τα παλιά

Η φετινή πορεία της Mercedes δεν είχε επιτρέψει στους οδηγούς της να διεκδικήσουν μια νίκη, κάτι που ο Χάμιλτον έκανε στο Σίλβερστον. Παρότι ο Λεκλέρ ανέβασε το ρυθμό του όταν ο Σάινθ έφυγε από μπροστά του, ο Βρετανός 7 φορές πρωταθλητής κινήθηκε ακόμα ταχύτερα και γύρο με το γύρο έριχνε τη διαφορά. Ο Σάινθ ακολουθούσε από απόσταση στην 3η θέση, με τους Νόρις και Αλόνσο στις πιο πίσω θέσεις.

Στο «στρατόπεδο» της Red Bull, ο Φερστάπεν «βολόδερνε» στην 6η θέση ενώ ο Πέρεζ ανέβαινε όλο και περισσότερο και είχε φτάσει πίσω του. Δεν υπήρξε μάχη, καθώς ο Φερστάπεν μπήκε αμέσως για αλλαγή ελαστικών, πέφτοντας στην 8η θέση, πίσω από τον Φέτλελ. Πολύ καλό αγώνα έκανε ο Λατίφι, που βρισκόταν στην 9η θέση, με τον Οκόν να κλείνει τη βαθμολογούμενη 10άδα.

Ταχύτητα και στρατηγική

Όταν ο Χάμιλτον έφτασε πίσω από τον Λεκλέρ, ο οδηγός της Ferrari μπήκε στα pit για τη δική του αλλαγή ελαστικών και άφησε την πρωτοπορία στον Βρετανό. Ο Λεκλέρ επέστρεψε πίσω στην πίστα ξανά από τον Σάινθ, αυτήν τη φορά όμως με πολύ πιο φρέσκα ελαστικά και με έτοιμη τη δικαιολογία για να λάβει ο Ισπανός την εντολή να τον αφήσει να περάσει. Αντ’ αυτού όμως το μόνο που άκουσε στον ασύρματο ήταν ότι οι δύο οδηγοί πήραν το ελεύθερο να παλέψουν για τη νίκη.

Τελικά η λογική επικράτησε στη Ferrari και ο Σάινθ πήρε την εντολή να αφήσει τον Λεκλέρ να περάσει, καθώς και οι δύο έχαναν χρόνο σε σχέση με τον Χάμιλτον. Έτσι, ο Λεκλέρ βρέθηκε μπροστά και όλα τα βλέμματα στράφηκαν στο γκαράζ της Mercedes. Η απάντηση ήρθε δύο γύρους αργότερα, με τον Χάμιλτον να μπαίνει στα pit για να αλλάξει τα μεσαία ελαστικά του με σκληρά. Δεν ήταν όμως ένα καλό pit stop και ο Βρετανός επέστρεψε στην πίστα πίσω από τις δύο Ferrari.

LAP 31/52



Following team orders the Ferrari drivers have switched places 🔀



Leclerc moves up to P2, Sainz drops back to P3 #BritishGP #F1 pic.twitter.com/y5tyKCRmxg — Formula 1 (@F1) July 3, 2022

Ο Σέρχιο Πέρεζ είχε ανέβει στην 4η θέση αλλά χρωστούσε ακόμα ένα pit stop, μετά το οποίο όμως δεν θα έπεφτε κάτω από την 6η θέση. Ακολουθούσαν οι Νόρις και Αλόνσο, μπροστά από τον Φέτελ. Ο Φερστάπεν είδε να χάνει την 8η θέση από τον Οκόν, ο οποίος όμως ένα γύρο αργότερα αναγκάστηκε να σταματήσει μέσα στην πίστα από μηχανική βλάβη.

Αυτοκίνητο Ασφαλείας και όλα από την αρχή

Η ακινητοποιημένη Alpine του Οκόν έφερε το Αυτοκίνητο Ασφαλείας στην πίστα και αμέσως οι Σάινθ και Αλόνσο μπήκαν στα pit και άλλαξαν σε μεσαία ελαστικά, ενώ ο Λεκλέρ έμεινε στην πίστα με τα φθαρμένα σκληρά ελαστικά και 10 γύρους να απομένουν. Σχεδόν όλοι πίσω από τον Μονεγάσκο μπήκαν για αλλαγή ελαστικών, με τη McLaren να καθυστερεί την απόφαση για ένα γύρο, με αποτέλεσμα ο Νόρις να χάσει την 5η θέση από τον Αλόνσο.

LAP 40/52



⚠️ @astonmartin SAFETY CAR ⚠️



Both Hamilton and Sainz pit for soft tyres



Leclerc has stayed out - he's on hard tyres#BritishGP #F1 pic.twitter.com/yFYrj5mohv — Formula 1 (@F1) July 3, 2022

Ο Λεκλέρ είχε το μειονέκτημα των φθαρμένων ελαστικών καθώς και όλοι όσοι βρίσκονταν πίσω του είχαν φρέσκα μαλακά ελαστικά. Με την επανεκκίνηση ο Μονεγάσκος αμέσως είδε τον Σάινθ να τον περνάει και να παίρνει την πρωτοπορία ενώ ο Πέρεζ πέρασε τον Χάμιλτον και ανέβηκε στην 3η θέση.

Οι επόμενοι γύροι ήταν μια φρενίτιδα προσπεράσεων και μαχών ανάμεσα σε Πέρεζ, Λεκλέρ, Χάμιλτον και Αλόνσο. Ο Πέρεζ πέρασε και πήρε τη 2η θέση, ενώ ο Λεκλέρ έδωσε λυσσασμένο αγώνα να διατηρήσει την 3η θέση από τον Χάμιλτον, ο οποίος είχε να προσέχει και τον Αλόνσο που καραδοκούσε για να εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία. Ο Λεκλέρ όμως ήταν ακίνητος στόχος με τα φθαρμένα ελαστικά του και δεν μπορούσε να αντισταθεί για πολύ στον Χάμιλτον, που τελικά πέρασε και πήρε την 3η θέση.

Όλα αυτά όμως δεν απασχολούσαν τον Κάλος Σάινθ, που με άνεση πήρε τελικά την πρώτη του νίκη στη Formula 1. Ο Σέρχιο Πέρεζ πήρε τη 2η θέση και ο Λούις Χάμιλτον τερμάτισε 3ος, σε έναν αγώνα που η Mercedes έδειξε πολύ ανταγωνιστική. Ο Σαρλ Λεκλέρ πήρε την 4η θέση, που κατάφερε να κρατήσει πίσω του τον Φερνάντο Αλόνσο και ο Λάντο Νόρις ακολούθησε στην 6η θέση. Ο Μαξ Φερτάπεν ελαχιστοποίησε τις απώλειες με την 7η θέση και ακολούθησαν οι Μικ Σουμάχερ, που πήρε τους πρώτους του βαθμούς στη Formula 1, Σεμπάστιαν Φέτελ και Κεβιν Μάγκνουσεν.

Ο επόμενος αγώνας είναι το GP Αυστρίας, που θα έχει και Αγώνα Σπριντ και θα διεξαχθεί το 3ήμερο 8-10 Ιουλίου.

Αποτελέσματα