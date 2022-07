Οπτικοακουστικό υλικό βγαίνει στο φως της δημοσιότητας, με τον Λιούις Χάμιλτον να συνομιλεί με τον Σαρλ Λεκλέρ για τη μάχη τους στο Σίλβερστον.

Το Grand Prix Μ. Βρετανίας του 2022 έμελλε να αποδειχθεί ένας αγώνας με δύο πρόσωπα. Το πρώτο ήταν η μάχη μεταξύ των δύο οδηγών της Scuderia Ferrari με τον Λιούις Χάμιλτον που ροκάνιζε τη διαφορά και απειλούσε για τη νίκη μέχρι τον 39ο γύρο όπου βγήκε το αυτοκίνητο ασφαλείας. Το δεύτερο ήταν οι μάχες ρόδα με ρόδα ανάμεσα στους οδηγούς για το βάθρο στους τελευταίους γύρους.

Μία εντυπωσιακή μάχη ήταν αυτή ανάμεσα στους Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον. Οι δύο οδηγοί βρέθηκαν δίπλα-δίπλα στη στροφή Κοπς, με τον οδηγό της Ferrari να έχει την καλύτερη γραμμή και να περνά από την εξωτερική, ενώ λίγες στροφές μετά ο Βρετανός τον πέρασε και εδραιώθηκε στην 3η θέση.

Σε βίντεο που ανήρτησε η ιταλική ομάδα στο Youtube στο πλαίσιο του Grand Prix Αυστρίας, οι δύο οδηγοί εμφανίζονται να συνομιλούν για τη μάχη τους στο Σίλβερστον. Μάλιστα ο Χάμιλτον δήλωσε έκπληκτος που είδε τον αντίπαλό του αποφασισμένο να μείνει στην εξωτερική. Σε κλιπ 6 δευτερολέπτων, ο οδηγός της Mercedes-AMG φαίνεται να λέει στον Λεκλέρ: «Σκέφτηκα, γαμ*το. Δεν θέλω να σε ακουμπήσω και να σε βγάλω εκτός αγώνα».

Φυσικά κατά τη διάρκεια της μάχης τους, πέρασε ως flashback από το μυαλό του Χάμιλτον η επαφή που είχε με τον Μαξ Φερστάπεν το 2021 στην ίδια στροφή. Σε εκείνον τον αγώνα, στους τελευταίους γύρους ο Βρετανός είχε καταφέρει να προσπεράσει τον Λεκλέρ και να πάρει τη νίκη. Μετά το τέλος του φετινού αγώνα, ο οδηγός της Mercedes είχε μιλήσει με τα καλύτερα λόγια γι' αυτόν της Ferrari και βρήκε την ευκαιρία να ρίξει τη σπόντα του προς τον Φερστάπεν.

Δείτε τη μάχη ανάμεσα στους Χάμιλτον και Λεκλέρ στο Σίλβερστον.

Hamilton and Leclerc battling for position around Copse corner#BritishGP #F1 pic.twitter.com/J1DOuQa4gB