Ο Βρετανός μίλησε για την εντυπωσιακή του μάχη με τον οδηγό της Scuderia Ferrari στο Σίλβερστον και τη σύγκρινε με εκείνη του 2021 με τον Μαξ Φερστάπεν.

Για πρώτη φορά στο 2022, ο Λιούις Χάμιλτον έδειξε πως είχε την ταχύτητα να διεκδικήσει τη νίκη. Παρά το γεγονός πως έχει στα χέρια του εμφανώς υποδεέστερο μονοθέσιο, ήταν ανά διαστήματα του Grand Prix ο ταχύτερος οδηγός!

Στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα κυνηγούσε τους οδηγούς της Scuderia Ferrari, Κάρλος Σάινθ και Σαρλ Λεκλέρ, ενώ στους τελευταίους γύρους, μετά την αποχώρηση του αυτοκινήτου ασφαλείας, ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έδωσε μία φοβερή μάχη με τον Λεκλέρ.

Μάλιστα, οι δύο οδηγοί βρέθηκαν δίπλα-δίπλα στη στροφή Κοπς, εκεί όπου ο Χάμιλτον είχε συγκρουστεί το 2021 με τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. Μετά το τέλος του αγώνα, αναφέρθηκε στη μονομαχία του με τον οδηγό της Ferrari και... έριξε τη σπόντα του για το τι συνέβη πέρυσι.

«Ο Σαρλ έκανε φοβερή δουλειά, ήταν φανταστική μάχη. Είναι ένας λογικός οδηγός, κάτι ξεκάθαρα πολύ διαφορετικό από αυτό που αντιμετώπισα πέρυσι. Στη στροφή Κοπς για παράδειγμα, περάσαμε και οι δύο δίχως πρόβλημα. Ήταν φοβερή μάχη», ανέφερε ο οδηγός της Mercedes-AMG στο Sky Sports.

Hamilton and Leclerc battling for position around Copse corner#BritishGP #F1 pic.twitter.com/J1DOuQa4gB