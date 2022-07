Η ιταλική ομάδα αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να κερδίσει τη Red Bull Racing μέσα στο Red Bull Ring.

Μετά τον Αγώνα Σπριντ το Σάββατο στο Σπίλμπεργκ, λίγοι ήταν αυτοί που περίμεναν πως το Grand Prix της Κυριακής θα εξελιχθεί με τον τρόπο που όλοι είδαμε. Ο Σαρλ Λεκλέρ προσπέρασε όχι μόνο μία φορά αλλά τρεις φορές τον Μαξ Φερστάπεν για να φτάσει στην πρώτη του νίκη μετά από τρεις μήνες.

Ο ρυθμός της Ferrari ήταν τέτοιος όπου οδήγησε τη Red Bull Racing και τον Μαξ Φερστάπεν να κάνουν νωρίς αλλαγή ελαστικών, καθώς ο η RB18 έφθειρε πολύ τα ελαστικά. Αυτό εξηγεί και ο επικεφαλής στρατηγικής της ιταλικής ομάδας, Ινιάκι Ρουέντα, ο οποίος ανέλυσε τo πλάνο της Scuderia.

«Την Κυριακή του αγώνα, γνωρίζαμε πως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα θα ήταν η διαχείριση ελαστικών. Γνωρίζαμε πως η μαλακή γόμα θα ήταν πολύ μαλακή για τον αγώνα και αυτό μας οδήγησε στη χρήση της μέσης και της σκληρής γόμας. Πιστεύαμε πως θα κάνουμε δύο ή τρία pit-stop. Ο κύριος στόχος μας την Κυριακή ήταν να αποσταθεροποιήσουμε τον Φερστάπεν. Ήμασταν στο 2-3 και είχαμε στόχο να του ασκήσουμε πίεση για να μπει νωρίς για αλλαγή ελαστικών και να ακολουθήσει μία ανορθόδοξη στρατηγική δύο pit-stop. To προσπέρασμα του Σαρλ και η ταχύτητα του Κάρλος ώθησε τον Φερστάπεν να κάνει νωρίς αλλαγή ελαστικών - στον 13ο γύρο. Ήταν πολύ νωρίς σε εκείνο το σημείο για μία ιδανική στρατηγική δύο pit-stop, οπότε πετύχαμε τον πρώτο μας στόχο», ανέφερε ο Ρουέντα στο debrief βίντεο της Ferrari.

