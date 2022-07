Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της F1 έχει παράπονα για τον τρόπο που χειρίζονται άλλοι οδηγοί τις μάχες εντός πίστας.

To Grand Prix Μ. Βρετανίας απέδειξε πως οι οδηγοί πρέπει να γνωρίζουν ακριβώς το σημείο που βρίσκονται τα μονοθέσια γύρω τους, ειδάλλως θα υπάρξουν ατυχήματα, όπως αυτό που βίωσε ο Γκουάνγιου Ζου της Alfa Romeo. Ένα ανάλογο περιστατικό είδαμε στον Αγώνα Sprint του Grand Prix Αυστρίας.

Ο Πιέρ Γκασλί της Scuderia AlphaTauri που ενεπλάκη και στη σύγκρουση του Σίλβερστον, έκανε ακριβώς την ίδια κίνηση που του είχε κάνει ο Τζορτζ Ράσελ μία εβδομάδα νωρίτερα. Ο Γάλλος αυτή τη φορά είχε δίπλα του τον Άλεξ Άλμπον της Williams, ενώ ανάμεσά τους ήταν ο Λιούις Χάμιλτον της Mercedes-AMG. O Βρετανός «τα είδε όλα» στη μάχη αυτή, μιας και είχε επαφή με τον Γκασλί, ενώ την ίδια κίνηση του έκανε ο Σέρχιο Πέρεζ στα φρένα για τη στροφή 3 στον ίδιο γύρο.

Checo had a ringside seat on the Turn 1 collision and then he got motoring! 👏 #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/yPvI4S6vwZ — Formula 1 (@F1) July 9, 2022

Ο Χάμιλτον δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος με τον τρόπο που οδηγοί χειρίζονται τις μάχες αυτές και άσκησε έντονη κριτική: «Στο Sprint είχα κακή εκκίνηση και μου επιτέθηκαν άλλα μονοθέσια. Μετά ο Πιέρ κινήθηκε προς το πλάι. Δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνουν αυτό ορισμένοι οδηγοί όταν έχουν τόσο χώρο στα δεξιά τους. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα για αυτό. Το ίδιο έγινε στη στροφή 3 με μία Williams και μία Red Bull. Είχα λίγη ζημιά αλλά μπόρεσα να συνεχίσω. Η αίσθηση δεν ήταν ίδια αλλά μπόρεσα να συνεχίσω. Είμαι ευγνώμων που κατάφερα να τερματίσω και να πάρω τον ένα βαθμό».

Pierre Gasly took out Guanyo Zhoe last week, and he wanted to take out Lewis Hamilton today... pic.twitter.com/G3KdJlCbXQ — F1 Historian (@Prophet__Guru) July 9, 2022

Κατά τη διάρκεια του Grand Prix είδαμε τον Γκασλί να παίρνει ποινή έπειτα από επαφή που προκάλεσε με τον Σεμπάστιαν Φέτελ της Aston Martin. Αυτή δεν ήταν η μοναδική ποινή, μιας και ο Ράσελ τιμωρήθηκε επίσης για την επαφή που είχε με τον Πέρεζ. Ανάλογο περιστατικό συνέβη στον Αγώνα Sprint ανάμεσα σε Άλεξ Άλμπον και Φέτελ, όμως δεν υπήρξε ποινή από τους αγωνοδίκες.

Albon 💥 Vettel



Contact at Turn 6 saw the German go spinning into the gravel 😫#AustrianGP #F1Sprint pic.twitter.com/srC9j0VgWp — Formula 1 (@F1) July 9, 2022

Φωτογραφίες: Mercedes-AMG F1