Επεισοδιακή ήταν η εκκίνηση που είχε ο Βρετανός οδηγός της Mercedes-AMG, που λίγο έλλειψε να εγκαταλείψει δύο φορές.

Ο Αγώνας Sprint του Grand Prix Αυστρίας δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε ο Λιούις Χάμιλτον. Έπειτα από μία απογοητευτική περίοδο κατατακτήριων δοκιμών, όπου είχε έξοδο και κατέληξε στις μπαριέρες, ο Βρετανός οδηγός της Mercedes-AMG περίμενε κάτι καλύτερο από την 8η θέση.

Μπορεί να έκανε πολλές προσπάθειες για να περάσει τον Μικ Σουμάχερ στον Αγώνα Sprint, όμως η πιο δύσκολη στιγμή ήταν στην εκκίνηση του. Η αντίδρασή του όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα δεν ήταν καθόλου καλή και καθοδόν για τη στροφή 1 έγινε... σάντουιτς από τους Πιέρ Γκασλί (εσωτερική) και Άλεξ Άλμπον (εξωτερική).

Contact in the run up to Turn 1 and Gasly goes spinning off 🔄#AustrianGP #F1Sprint pic.twitter.com/NV7uYbpELt