O Ολλανδός πιστεύει πως κάποια στιγμή η Mercedes-AMG θα διεκδικεί θέση στην κορυφή και θα μάχεται πάλι με τη Red Bull Racing.

Ο Μαξ Φερστάπεν συνεχίζει από εκεί που έμεινε το 2021, δηλαδή στην κορυφή της βαθμολογίας, όμως μεγάλος αντίπαλός του δεν είναι ο Λιούις Χάμιλτον της Mercedes-AMG, αλλά ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari. Η γερμανική ομάδα στο φετινό πρωτάθλημα ξεκίνησε ακολουθώντας λάθος δρόμο στο σχεδιασμό της και ως αποτέλεσμα δεν είναι σε θέση να διεκδικεί νίκες.

Από τη μεριά του όμως ο Φερστάπεν πιστεύει πως δεν απέχει πολύ η στιγμή που θα έχει για αντίπαλο και πάλι τον Χάμιλτον. Με δεδομένη τη συνεχή αγωνιστική βελτίωση της W13, o Ολλανδός δεν αποκλείει αυτό να συμβεί πριν το τέλος της σεζόν.

«Η περσινή διαμάχη δεν ήταν απαραίτητα ανάμεσα σε οδηγούς αλλά περισσότερο ανάμεσα στις ομάδες. Προφανώς δεν μαχόμαστε ακόμα με την Mercedes. Πιστεύω θα είναι διαφορετικά εάν δώσουμε και πάλι μάχες. Μπορεί αυτό να γίνει στο τέλος της σεζόν. Είναι πολύ βελτιωμένοι σε σχέση με την αρχή της σεζόν, αλλά χρειάζονται ακόμα αυτό το κάτι. Δεν είναι κακοί στον ένα γύρο, αλλά στον αγώνα της Αυστρίας απομακρυνθήκαμε γρήγορα. Έχει να κάνει και με τις πίστες. Στο Σίλβερστον ήταν πολύ δυνατοί στον αγώνα. Είναι οι λεπτομέρειες που θα κάνουν τη διαφορά στο τέλος», ανέφερε ο Φερστάπεν στο Servus TV.

Έπειτα από μία δραματική σεζόν το 2021, η φετινή κόντρα μεταξύ των Red Bull Racing και Mercedes-AMG δεν έχει πολλά επεισόδια. Η τελευταία διαμάχη των δύο ομάδων εκτυλίχθηκε εκτός πίστας στο πλαίσιο του Grand Prix Καναδά, όταν οι επικεφαλής τους, Κρίστιαν Χόρνερ και Τότο Βολφ, είχαν έντονη λογομαχία αναφορικά με την τεχνική ντιρεκτίβα της FIA σχετικά με το porpoising.

Δύσκολο επίσης είναι το ενδεχόμενο να δούμε μάχη και στη βαθμολογία. Στο μέσον του πρωταθλήματος, ο Φερστάπεν έχει διαφορά 80 βαθμούς από τον Τζορτζ Ράσελ, ενώ στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, η Red Bull Racing προηγείται με 122 βαθμούς έναντι της Mercedes-AMG.

