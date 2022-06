Οι παρασκηνιακές εξελίξεις στον κόσμο της F1 συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό και το τελευταίο επεισόδιο έχει να κάνει με το διαβόητο φαινόμενο του porpoising.

Στο πλαίσιο του Grand Prix Καναδά, η FIA εξέδωσε τεχνική οδηγία προς τις ομάδες με την οποία επιθυμεί να καταπολεμήσει το φαινόμενο porpoising. Το ζήτημα των βίαιων αναπηδήσεων πήρε έντονες διαστάσεις μετά το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν, με την πλειοψηφία των οδηγών να ζητά άμεσα λύσεις. Ωστόσο η τεχνική ντιρεκτίβα που εξέδωσε η Παγκόσμια Ομοσπονδία δεν εφαρμόστηκε στον Καναδά - εκεί η παγκόσμια ομοσπονδία αρκέστηκε στο να συλλέξει δεδομένα σχετικά με τις αναπηδήσεις των μονοθεσίων.

Το Σάββατο στο σιρκουί Ζιλ Βιλνέβ υπήρξε συνάντηση των επικεφαλής των ομάδων, με αντικείμενο συζήτησης, φυσικά, το porpoising. Σύμφωνα με διαρροές που αναφέρει η Daily Mail, υπήρξε λογομαχία ανάμεσα στους επικεφαλής των Mercedes-AMG και Red Bull Racing, Τότο Βολφ και Κρίστιαν Χόρνερ αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το δημοσίευμα, η κόντρα των δύο ανδρών ήταν έντονη και αντάλλαξαν βαριές κουβέντες, με τον έναν να επικαλείται την ασφάλεια των οδηγών και τον άλλο να θεωρεί την ντιρεκτίβα της FIA άδικη, καθώς δίνει πλεονέκτημα σε μία ομάδα. Οι πιο ψύχραιμοι θέλησαν να παρέμβουν, με έναν από αυτούς να φέρεται πως ήταν ο επικεφαλής της Scuderia Ferrari, Ματία Μπινότο. Όλη τη σεζόν η Mercedes υποφέρει από τις βίαιες αναπηδήσεις που προκαλεί η W13, όμως παραμένει ερωτηματικό το κατά πόσο θα βοηθούσε μία παρέμβαση στο set-up από την FIA.

Η κόντρα ανάμεσα στους Βολφ και Χόρνερ έχει αρκετά επεισόδια, που ξεκίνησαν αρκετά χρόνια πριν. Η κορύφωση της ήρθε το 2021 όταν οι Mercedes και Red Bull Racing έδωσαν τεράστια μάχη για το πρωτάθλημα. Η μεταξύ τους διαμάχη ξεδιπλώνεται μάλιστα με γλαφυρό τρόπο και στη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix για τη Formula 1, το «Drive to Survive».

Το μόνο σίγουρο είναι πως η προσπάθεια επίλυσης του porpoising είναι ακόμη σε αρχικό στάδιο και αναμένεται να έχουμε νέες εξελίξεις σύντομα. O Χάμιλτον έχει δηλώσει πως ανησυχεί κάθε φορά που μπαίνει στο μονοθέσιό του λόγω των αναπηδήσεων και παρά το γεγονός πως δέχθηκε κριτική επειδή ανέδειξε το ζήτημα, ο Ντάνιελ Ρικάρντο της McLaren τον στηρίζει. Ακόμη ένας οδηγός που ζήτησε επίσης άμεσα αλλαγές ήταν ο Πιέρ Γκασλί της Scuderia AlphaTauri.

