Ο οδηγός της Ferrari επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας στο GP Αυστρίας που εξελίχθηκε σε θρίλερ!

Πανευτυχής και… λυτρωμένος παρουσιάστηκε ο Σαρλ Λεκλέρ μετά την κατάκτηση της καρό σημαίας στο Grand Prix Αυστρίας που αποτέλεσε τον ενδέκατο γύρο του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1.

Η πέμπτη νίκη στην καριέρα του Μονεγάσκου ήταν και η πρώτη του, δίχως να έχει εκκινήσει από την pole position. Και παρότι έδειχνε πως είχε ξεκάθαρα το πάνω χέρι έναντι του Μαξ Φερστάπεν, στους τελευταίους γύρους κατακλύστηκε από το άγχος.

Προηγήθηκε η εγκατάλειψη της άλλης Ferrari, του Κάρλος Σάινθ, με τον κινητήρα να τυλίγεται στις φλόγες ενώ στην F1-75 του Λεκλέρ, εμφανίστηκε πρόβλημα στο πεντάλ του γκαζιού που όμως κατάφερε να διαχειριστεί επιτυχώς.

Στο άκουσμα της κατάκτησης της νίκης, ο Μονεγάσκος ξέσπασε! Φώναξε: «Ναι, ναι! Πάμε…», συνοδεύοντας τα λόγια του με αναστεναγμούς ανακούφισης, για να συνεχίσει: «Ω Θέε μου. Τρόμαξα, τρόμαξα πολύ».

Ο 24χρονος μίλησε για τη μάχη της Στυρίας στις τηλεοπτικές συνεντεύξεις αμέσως μετά το πέσιμο της καρό σημαίας: «Ήταν πολύ καλός αγώνας. Είχαμε πολύ καλό ρυθμό. Στο ξεκίνημα του αγώνα είχαμε ωραίες μάχες με τον Μαξ και μετά το τέλος ήταν απίστευτα δύσκολο. Είχα αυτό το πρόβλημα με το πεντάλ του γκαζιού και κολλούσε στο 20-30% της διαδρομής στις χαμηλές ταχύτητες. Ήταν πολύ δύσκολο αλλά καταφέραμε να αντέξουμε μέχρι το τέλος και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό».

Ο βετεράνος οδηγός, Ντέιβιντ Κούλθαρντ, ήταν αυτός που έκανε τις συνεντεύξεις. Και εστίασε στο πρόβλημα που αντιμετώπισε ο Λεκλέρ, ρωτώντας τον αν ένιωθε ακόμα περισσότερο άγχος μετά την εγκατάλειψη του teammate του.

LAP 58/71 Drama. An engine failure for Sainz. He's out of the race. #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/WDPKmvRxqm

«Ναι, ήταν περίεργο αλλά τα προβλήματα προέκυψαν και στα δύο αυτοκίνητα λίγο-πολύ την ίδια στιγμή. Φυσικά και το είχα στο μυαλό μου αν και ήξερα πως δεν ήταν πρόβλημα με τον κινητήρα, ήταν περίεργη η αίσθηση του πεντάλ. Το πατούσες και δεν επέστρεφε στην αρχική θέση. Ευτυχώς δεν χειροτέρεψε», απάντησε ο μεγάλος νικητής του Red Bull Ring.

Έπειτα, ο οδηγός της Ferrari εστίασε στη σημασία της επιστροφής στις νίκες: «Φυσικά χρειαζόμουν αυτή τη νίκη. Οι τελευταίοι πέντε αγώνες ήταν απίστευτα δύσκολοι, τόσο για εμένα όσο και για την ομάδα. Είναι φοβερό που επιτέλους δείξαμε πως έχουμε την ταχύτητα και την ικανότητα να τα καταφέρουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε μέχρι τέλους».

CHARLES WINS!!!



For the first time since Australia, @Charles_Leclerc will stand on the top step of the podium, with Max Verstappen 2nd and Lewis Hamilton 3rd #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/Qi9p0x5VG0