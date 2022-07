O Σαρλ Λεκλέρ πήρε μια τεράστιας σημασίας νίκη, μπροστά από τον Μαξ Φερστάπεν - Εγκατέλειψαν οι Κάρλος Σάινθ και Σέρχιο Πέρεζ.

Το Grand Prix Αυστρίας στο Ρεντ Μπουλ Ρινγκ ήταν υπόθεση του Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari, ο οποίος ήταν με διαφορά ταχύτερος και πήρε μια σπουδαία νίκη, αν και με αρκετή αγωνία στο τέλος. Ο Μονεγάσκος ήταν άπιαστος και πέρασε τον Μαξ Φερστάπεν τρεις φορές μέσα στον αγώνα για να φτάσει σε αυτήν την επικράτηση. Ο Ολλανδός της Red Bull Racing πήρε τελικά τη 2η θέση, εκμεταλλευόμενος την εγκατάλειψη λόγω μηχανικού προβλήματος του Κάρλος Σάινθ, που με την άλλη Ferrari ήταν επίσης ταχύτατος. Ο Λούις Χάμιλτον με τη Mercedes-AMGγια δεύτερο αγώνα στη σειρά πήρε την 3η θέση και ανέβηκε στο βάθρο των νικητών. Ο Σέρχιο Πέρεζ εγκατέλειψε στο ξεκίνημα του αγώνα επίσης από μηχανική βλάβη.

CHARLES WINS!!!



For the first time since Australia, @Charles_Leclerc will stand on the top step of the podium, with Max Verstappen 2nd and Lewis Hamilton 3rd #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/Qi9p0x5VG0 — Formula 1 (@F1) July 10, 2022

Εκκίνηση

Τα μονοθέσια πήραν τις θέσεις τους στο grid με στεγνή πίστα και την απειλή της βροχής να είναι πολύ μικρή. Η συντριπτική πλειονότητα των οδηγών επέλεξε τη μεσαία γόμα της Pirelli για να ξεκινήσει τον αγώνα, με μοναδικές εξαιρέσεις τους Ζου (13), Τσουνόντα (16) Φέτελ (18) και Αλόνσο (19) που επέλεξαν τη σκληρή. Ο Βάλτερι Μπότας ξεκίνησε από το pit lane γιατί η ομάδα έκανε αλλαγές στο μονοθέσιό του μετά τις κατατακτήριες.

Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα, τόσο ο Φερστάπεν όσο και ο Λεκλέρ ξεκίνησαν εξίσου καλά από τις δύο πρώτες θέσεις και με αυτήν τη σειρά έστριψαν στην πρώτη στροφή πιο πίσω ο Σάινθ χρειάστηκε να παλέψει με τον Ράσελ για την 3η θέση και τελικά κατάφερε να την κρατήσει, αν και για λίγο βγήκε εκτός πίστας. Για τον Ράσε΄λ οι μάχες δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς ο Πέρεζ αμέσως του επιτέθηκε για να του πάρει την 4η θέση. Στην προσπάθεια του Μεξικανού να προσπεράσει από την εξωτερική οι δύο τους είχαν επαφή και ο Πέρεζ βγήκε στην αμμοπαγίδα. Ο οδηγός της Red Bull κατάφερε να συνεχίσει αλλά πλέον είχε πέσει στην τελευταία θέση.

LAP 1/71



Perez spins off into the Turn 4 gravel after contact with Russell.



The Mexican makes it back to the pits and switches to hard tyres. He returns to the track in last place.#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/rZG4aJnNoy July 10, 2022

Ο Εστεμπάν Οκόν, έτσι, ανέβηκε στην 5η θέση, μπροστά από τις δύο Haas, με τον Μάγκνουσεν στην 6η και τον Σουμάχερ να έχει περάσει στην εκκίνηση τον Χάμιλτον και να είναι 7ος. Ο Βρετανός της Mercedes έπεσε στην 8η θέση και τη 10άδα έκλειναν οι δύο McLaren των Νόρις και Ρικάρντο. Ενδιαφέρον είχε και η πρόοδος του Αλόνσο, που ξεκίνησε τελευταίος αλλά στους πρώτους γύρους είχε κερδίσει μόνο μία θέση.

Μάχη κορυφής

Σε αντίθεση με ό,τι έγινε στον Αγώνα Σπριντ του Σαββάτου, ο Φερστάπεν δεν κατάφερε να ξεφύγει στην κορυφή, αφού ο Λεκλέρ έμενε κολλημένος πίσω του σε απόσταση σταθερά μικρότερη του 1 δευτερολέπτου, δηλαδή μέσα στη ζώνη του DRS. Η ταχύτητα του μονοθεσίου της Red Bull στις ευθείες και ο πολύ καλός στα φρένα Φερστάπεν δεν έδιναν στον οδηγό της Ferrari την ευκαιρία να προσπεράσει.

Ο Λεκλέρ δεν το έβαλε κάτω όμως και συνέχισε να προσπαθεί και ανταμείφθηκε στον 11ο γύρο, όταν με μια ωραία κίνηση στην 4η στροφή της πίστας «βούτηξε» στην εσωτερική του Φερστάπεν και πήρε την πρωτοπορία. Ο ρυθμός των Ferrari ήταν πολύ καλός και ο Σάινθ λίγο αργότερα επίσης έφτασε τον Φερστάπεν. Εκεί δεν είχαμε μάχη όμως, γιατί ο Ολλανδός μπήκε στα pit για να αλλάξει ελαστικά και να βάλει τη σκληρή γόμα, πέφτοντας στην 7η θέση.

LAP 12/71



What a move from Leclerc!



He's through at Turn 4 and leads the race.#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/qXgTgeEZsy — Formula 1 (@F1) July 10, 2022

Λίγο πριν από τον Φερστάπεν στα pit είχε μπει ο Ράσελ, που όμως είχε να εκτίσει και ποινή 5 δευτερολέπτων, που του επιβλήθηκε για την επαφή με τον Πέρεζ. Εκεί άλλαξε και εμπρός πτέρυγα και όταν επέστρεψε στην πίστα είχε πέσει στην προτελευταία θέση, μπροστά μόνο από τον Πέρεζ.

Η άνοδος του Φερστάπεν

Ο Λούις Χάμιλτον, αφού πέρασε αρκετούς γύρους πίσω από τις Haas, με δύο αποφασιστικές κινήσεις πέρασε πρώτα τον Σουμάχερ και μετά τον Μάγκνουσεν για να ανέβει στην 4η θέση, πίσω από τον Οκόν, που είχε «κληρονομήσει» την 3η θέση. Όλα αυτά είχαν φέρει στη 10η θέση τον Αλόνσο, που είχε ξεκινήσει με τα σκληρά ελαστικά και θα αργούσε αρκετά να κάνει pit stop.

Ο Φερστάπεν όμως ήταν ταχύτατος και γρήγορα έφτασε πίσω από τον Χάμιλτον. Η ανώτερη ταχύτητα της Red Bull βοήθησε τον Ολλανδό να περάσει εύκολα τον Βρετανό και με τον Οκόν να έχει μπει στα pit ήταν πλέον 3ος και είχε μπροστά του μόνο τις Ferrari, που δεν είχαν κάνει ακόμα pit stop, και τις πλησίαζε σταθερά.Η στρατηγική του ήταν να βρεθεί μπροστά τους, όταν οι Λεκλέρ και Σάινθ θα σταματούσαν για τη δική τους αλλαγή ελαστικών, το γνωστό undercut. Ωστόσο, καθώς ο Φερστάπεν σταμάτησε πολύ νωρίς, ήταν ανοιχτό το ενδεχόμενο να κάνει ένα pit stop, ενώ οι Ferrari έδειχναν ότι θα έκαναν ένα.

Πιο πίσω από τη μάχη των πρωτοπόρων όμως διεξαγόταν κανονικός πόλεμος. Πέντε οδηγοί, οι Τσουνόντα, Μάγκνουσεν, Νόρις, Σουμάχερ και Αλόνσο τα έδιναν όλα για να διεκδικήσουν θέσεις μέσα στην 10άδα. Κάπου σε εκείνο το σημείο ολοκληρώθηκε άδοξα ο αγώνας του Σέρχιο Πέρεζ, που μπήκε στο γκαράζ της Red Bull και εγκατέλειψε.

Timing is everything

Επομένως, η μεγάλη απόφαση για τη Ferrari ήταν το πότε θα φώναζε για pit stop τους οδηγούς της και σε ποια θέση θα επέστρεφαν στην πίστα. Η κίνηση της Scuderia έγινε στον 26ο γύρο, με τον Λεκλέρ να μπαίνει πρώτος και τον Σάινθ να ακολουθεί ένα γύρο αργότερα. Στο μεταξύ ο Φερστάπεν είχε περάσει στην πρωτοπορία του αγώνα και βρισκόταν περίπου 5 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Μονεγάσκο.

LAP 27 & 28/71



Leclerc pits, followed by his team mate Sainz a lap later #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/3KL7LYVuXO July 10, 2022

Ο Λεκλέρ όμως επιστρέφοντας στην πίστα έβαλε το κεφάλι κάτω και άρχισε να γράφει τον ένα ταχύτερο γύρο μετά τον άλλο, «ροκανίζοντας» με ταχύ ρυθμό τη διαφορά από τον Φερστάπεν. Ο Σάινθ ακολουθούσε αρκετά πιο πίσω, αλλά διατηρούσε επαφή. Ο Χάμιλτον είχε ανέβει στην 4η θέση, μπροστά από τους Οκόν, Μάγκνουσεν και Σουμάχερ. Ο Νόρις ήταν 8ος, ο Ράσελ είχε ανέβει στην 9η θέση και ο Ρικάρντο έκλεινε τη 10άδα.

«Πύραυλος» Λεκλέρ

Με απίστευτο ρυθμό ο Σαρλ Λεκλέρ εξαφάνισε τη διαφορά από τον Φερστάπεν και όταν έφτασε πίσω του δεν είχε κανένα πρόβλημα να περάσει, πολύ πιο εύκολα από ότι έκανε στην αρχή του αγώνα, και να αρχίσει να εξαφανίζεται στον ορίζοντα. Ο Φερσταπεν, που αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα με τη συμπεριφορά του μονοθεσίου του, είχε πλέον να ανησυχεί για την απειλή του Κάρλος Σάινθ, που επίσης τον πλησίαζε με ταχύ ρυθμό.

LAP 32/71



Leclerc seizes his chance at Turn 3 and re-takes the lead! #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/8okopNBImj — Formula 1 (@F1) July 10, 2022

Πολύ καλό αγώνα έκανε η Haas, που είχε και τους δύο οδηγούς της μέσα στη βαθμολογούμενη 10άδα. Ο Σουμάχερ μάλιστα κατάφερε να περάσει τον Μάγκνουσεν και να ανέβει στην 6η θέση.

Ο αγώνας του Φερστάπεν πήγαινε από το κακό στο χειρότερο και ο Σάινθ τον έφτασε και ήταν έτοιμος να τον περάσει, όταν η Red Bull για να ελαχιστοποιήσει τις απώλειες τον κάλεσε για δεύτερη φορά στα pit για να του βάλει ένα φρέσκο σετ σκληρών ελαστικών. Ο Ολλανδός επέστρεψε στην πίστα στην 3η θέση, αλλά πλέον είχε χάσει την επαφή του με τις Ferrari.

Στρατηγικές για όλους

Έχοντας μπει για τα καλά στο δεύτερο κομμάτι του αγώνα, το pit lane ήταν ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πίστας, με τους οδηγούς να ακολουθούν στρατηγική δύο pit stop, που είτε είχαν προαποφασίσει είτε την προσάρμοσαν κατά τη διάρκεια του αγώνα. Το αποτέλεσμα ήταν να υπάρχουν αρκετές μάχες μέσα στην πίστα και την κατάταξη να αλλάζει σχεδόν σε κάθε γύρο.

Τελικά, και η Ferrari αποφάσισε στρατηγική δύο pit stop και κάλεσε τον Λεκλέρ για αλλαγή με 22 γύρους να απομένουν μέχρι το τέλος. Στον επόμενο γύρο μπήκε και ο Κάρλος Σάινθ. Ο Λεκλέρ επέστρεψε στην πίστα λίγα δευτερόλεπτα πίσω από τον Φερστάπεν και αυτό σήμαινε ότι αν ήθελε να κερδίσει αυτόν τον αγώνα έπρεπε να περάσει τον Ολλανδό στην πίστα για 3η φορά στον ίδιο αγώνα.

LAP 50/71



Leclerc into the pits!



He returns in P3 with Verstappen and Sainz ahead.#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/NVJeAnLO3M — Formula 1 (@F1) July 10, 2022

Ο Μονεγάσκος με τη Ferrari όμως ήταν τόσο ξεκάθαρα ταχύτερος σε αυτόν τον αγώνα, που δεν είχε κανένα πρόβλημα να (ξανα)περάσει και να πάρει την πρωτοπορία στον αγώνα. Για άλλη μία φορά ο Φερστάπεν είδε τη μία Ferrari να τον περνάει και άρχισε να κοιτάζει τους καθρέπτες του για να δει πού βρίσκεται η δεύτερη. Λίγους γύρους αργότερα την είδε, με τον Σάινθ να φτάνει πίσω του εύκολα.

Η σκληρή μοίρα του Σάινθ

Όμως οι ανατροπές δεν είχαν τελειώσει. Τη στιγμή που ο Ισπανός ήταν έτοιμος να περάσει, ο κινητήρας της Ferrari τον πρόδωσε και «παρέδωσε το πνεύμα». Ο αποκαρδιωμένος Σάινθ σταμάτησε στην άκρη της πίστας με τη Ferrari του να φλέγεται και o αγώνας «ουδετεροποιήθηκε» με την εμφάνιση του εικονικού Αυτοκινήτου Ασφαλείας.

Οι Λεκλέρ και Φερστάπεν βρήκαν την ευκαιρία και έκαναν ένα «δωρεάν» pit stop, για να βάλουν τα μεσαία ελαστικά για τους 12 γύρους που έμεναν μέχρι το τέλος του αγώνα και με τη διαφορά μεταξύ τους στα 4 δευτερόλεπτα. Ο Χάμιλτον ακολουθούσε στην 3η θέση και ο Ράσελ βρήκε την ευκαιρία να ανέβει στην 4η θέση, προσπερνώντας τον Οκόν.

Πιο πίσω οι Haas έμεναν μέσα στους βαθμούς, με τον Σουμάχερ στην 6η θέση και τον Μάγκνουσεν στην 8η, με τον Νόρις να έχει μπει ανάμεσά τους και τους Ρικάρντο και Άλπον να κλείνουν την πρώτη 10άδα.

Η τελευταία επίθεση

Στους τελευταίους γύρους ο Φερστάπεν, με τα μεσαία ελαστικά, άρχισε να πλησιάζει λίγο-λίγο τον Λεκλέρ, με τον τελευταίο να αναφέρει προβλήματα με το πεντάλ του γκαζιού στο μονοθέσιο της Ferrari. Η διαφορά έπεφτε με αργό ρυθμό, λίγα δέκατα ανά γύρο και η αγωνία κορυφωνόταν.

Τελικά όμως, έστω και με την ψυχή στο στόμα, ο Λεκλέρ κατάφερε να πάρει μια τεράστια νίκη και μια μεγάλη βαθμολογική ανάσα. Ο Φερστάπεν πήρε μια υπερπολύτιμη 2η θέση, ελαχιστοποιώντας τις απώλειες σε ένα αγώνα που είδε τις Ferrari να είναι σαφώς ταχύτερες. Ο Λούις Χάμιλτον πήρε την 3η θέση και πανηγύρισε άλλο ένα βάθρο αν και σε μεγάλη απόσταση από τους πρώτους. Ακολουθησαν οι Ράσελ, Οκόν, Σουμάχερ, Νόρις, Μάγκνουσεν, Ρικάρντο και Αλόνσο.

END OF RACE (LAP 71/71)



TOP 10

Leclerc

Verstappen

Hamilton

Russell

Ocon

Schumacher

Norris

Magnussen

Ricciardo

Alonso #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/qeghTP6WWm — Formula 1 (@F1) July 10, 2022

Αποτελέσματα