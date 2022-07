Ο Μονεγάσκος ήταν απογοητευμένος με το γεγονός πως δεν μπόρεσε να κερδίσει τον αγώνα Sprint στο Σπίλμπεργκ, όμως έχει μία ακόμη ευκαιρία αύριο.

Για πρώτη φορά μετά από πέντε αγώνες, ο Σαρλ Λεκλέρ επέστρεψε στις τρεις πρώτες θέσεις σε αποτελέσματα αγώνα, όμως αυτό δεν τον χαροποίησε. Εκκινώντας 2ος έχασε αρχικά μία θέση από τον Κάρλος Σάινθ, όμως κατάφερε να τον προσπεράσει και πάλι στη στροφή 3.

Οι δύο οδηγοί της Scuderia Ferrari δεν κατάφεραν να απειλήσουν τον τελικό νικητή του Αγώνα Sprint, Μαξ Φερστάπεν, και αντ’ αυτού έδωσαν μάχη μεταξύ τους.

Μετά το πέσιμο της καρό σημαίας, ο Λεκλέρ ήταν απογοητευμένος με το αποτέλεσμα στον Αγώνα Sprint, αλλά ελπίζει σε κάτι καλύτερο στον αυριανό αγώνα: «Ήταν δύσκολος αγώνας. Στο πρώτο μέρος του απλά έκανα διαχείριση. Ο Μαξ ήταν πολύ γρήγορος, πίεζε πολύ από την αρχή και εγώ προσπαθούσα να ελέγξω τα ελαστικά μου και να επιτεθώ στο τέλος. Είχαμε μία μικρή μάχη με τον Κάρλος μετά. Στο τέλος προσπάθησα να πιέσω, κέρδιζα χρόνο και ήμασταν πολύ κοντά. Αύριο ελπίζω να έχουμε μια καλή εκκίνηση και να ασκήσουμε πίεση στον Μαξ».



Όταν ρωτήθηκε για το αν θα επιχειρήσει μαζί με τον teammate του, Σάινθ, να συνεργαστούν για να κερδίσουν τον Φερστάπεν, ο Λεκλέρ απάντησε: «Πραγματικά το ελπίζω».

