Ο οδηγός της Red Bull Racing είδε τους γύρους του στο Q3 να ακυρώνονται για παράβαση που έκανε στο… Q2.

Στο τέλος του δεύτερου σκέλους των κατατακτήριων δοκιμών του Grand Prix Αυστρίας, ο Σέρχιο Πέρεζ βρισκόταν στη 13η θέση και έψαχνε έναν καλό χρόνο που θα του έδινε την πρόκριση για το Q3. Όμως στην τελευταία του προσπάθεια βγήκε εκτός πίστας στη στροφή 8, κάτι το οποίο φάνηκε από τη μετάδοση, όμως η παράβαση δεν υπέπεσε στην αντίληψη των αγωνοδικών και ο γύρος του δεν ακυρώθηκε.

Στην αρχή του Q3 εμφανίστηκε ένα μήνυμα πως ο Μεξικανός οδηγός της Red Bull Racing βρίσκεται υπό εξέταση για παραβίαση ορίων πίστας στο Q2. Ο 33χρονος οδηγός ολοκλήρωσε κανονικά τις κατατακτήριες δοκιμές και πλασαρίστηκε στην 4η θέση πίσω από τις δύο Scuderia Ferrari και τον teammate του, Μαξ Φερστάπεν, που αναδείχθηκε poleman.

Μετά το πέρας του Q3, o Πέρεζ οδηγήθηκε στο γραφείο των αγωνοδικών οι οποίοι σχεδόν 3 ώρες μετά το συμβάν έκριναν ότι όντως είχε γίνει παράβαση. Ως αποτέλεσμα, όλοι οι γύροι του στο Q3, αλλά και ο τελευταίος στο Q2 ακυρώθηκαν και με δεδομένο πως ο ταχύτερος γύρος του ήταν το 1:06,458 που είχε σημειώσει στην αρχή του Q2, ο Μεξικανός θα εκκινήσει από τη 13η θέση τον Αγώνα Sprint.

Perez track limits!!! Wtf is the FIA doing? pic.twitter.com/klaKu0O4tg