Ο Φάβιο Κουαρταραρό δεν άφησε περιθώριο αμφισβήτησης στο Σάχσενρινγ και πήρε μια εμφατική νίκη.

Το GP Γερμανίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP ήταν ένας αγώνας που είχε για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Φάμπιο Κουαρταραρό. Ο Γάλλος της Yamaha κέρδισε με πειστικό τρόπο τον αγώνα στο Σάχσενρινγκ και αύξησε ακόμα περισσότερο την πρωτοπορία του στο πρωτάθλημα. Ο αγώνας στη Γερμανία ήταν γαλλική υπόθεση, καθώς στη 2η θέση τερμάτισε ο Ζοάν Ζαρκό με την Pramac Ducati. Ο Τζακ Μίλερ με την εργοστασιακή Ducati συμπλήρωσε το βάθρο των νικητών, τερματίζοντας στην 3η θέση. Πτώση για τον Πέκο Μπανάια, του οποίου οι ελπίδες για το πρωτάθλημα αρχίζουν να εξαφανίζονται.

Εκκίνηση

Οι αναβάτες πήραν τις θέσεις τους στην εκκίνηση κάτω από έναν ιδιαίτερα καυτό γερμανικό ήλιο, που ανέβασε τη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς στον αέρα και στους 52 στην επιφάνεια της ασφάλτου. Μόλις έσβησαν τα κόκκινα φώτα ο Φάμπιο Κουαρταραρό έκανε πολύ εκκίνηση και έστριψε πρώτος, μπροστά από τον Πέκο Μπανάια, που έμεινε στη 2η θέση. Ο Ζοάν Ζαρκό διατήρησε την 3η θέση, αλλά με τον Αλέιξ Εσπαργκαρό να τον ακολουθεί από κοντά.

Ο Μπανάια προσπάθησε στον πρώτο γύρο να περάσει τον Κουαρταραρό, καθώς γνώριζε ότι ο Γάλλος της Yamaha έχει καλό ρυθμό και δεν ήθελε να του επιτρέψει να απομακρυνθεί στην κορυφή. Ο Κουαρταραρό όμως αντιστάθηκε σθεναρά και διατηρήθηκε στην πρώτη θέση. Ο Μπανάια συνέχισε να προσπαθεί να τον ακολουθήσει αλλά δεν απέφυγε το λάθος, έπεσε και βγήκε εκτός αγώνα. Στον ίδιο γύρο έπεσε και ο Τζοάν Μιρ της Suzuki.

Στο ίδιο έργο θεατές

Χωρίς πίεση πλέον, ο Κουαρταραρό έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα από όλους: έχοντας την πρωτοπορία του αγώνα μπορούσε να ελέγχει τη διαφορά από τον Ζαρκό, που βρισκόταν στη 2η θέση. Ήταν ένα γαλλικό 1-2, με τον Ζαρκό να απομακρύνεται επίσης σταθερά από τον Αλέιξ Εσπαργκαρό. Ήταν μια πολύ καλή ημέρα για την Aprilia, που έβλεπε τον Μάβερικ Βινιάλες να έχει ανέβει στην 4η θέση, πίσω από τον ομόσταβλό του.

Πιο πίσω, ο νεαρός ρουκι Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο ήταν 5ος, ενώ ο Τζακ Μίλερ με τη μοναδική εργοστασιακή Ducati που απέμενε στον αγώνα ήταν 6ος, παρότι χρειάστηκε να εκτίσει μια ποινή long lap μετά τη χθεσινή του τιμωρία. Ο Χόρχε Μαρτίν ακολουθούσε στην 7η, ενώ ο Μπίντερ είχε φέρει την ΚΤΜ του στην 8η θέση. Δεν έλειπαν οι πτώσεις και οι εγκαταλείψεις, με αμφότερες τις LCR Honda των Νακαγκάμι και Άλεξ Μάρκεθ εκτός αγώνα, όπως και η RNF Yamaha του Ντάριν Μπίντερ.

Ένας Βινιάλες από τα παλιά, αλλά για λίγο

Ο Αλέιξ Εσπαργκαρό ήταν το «top gun» της Aprilia αυτήν τη χρονιά, ωστόσο στη Γερμανία ένιωθε την πίεση του Μάβερικ Βινιάλες, που ολοένα τον πλησίαζε και τον απειλούσε για την 3η θέση και το βάθρο στον αγώνα. Αυτή ήταν ουσιαστικά η μοναδική μάχη μέσα στην πρώτη 10άδα της κατάταξης, έχοντας φτάσει στο μέσον του αγώνα, καθώς ο Μάιλερ είχε πλέον περάσει τον Ντι Τζιαναντόνιο και είχε ανέβει στην 5η θέση.

Ο Μϊλερ ήταν ταχύτατος σε εκείνο το σημείο του αγώνα και σχετικά γρήγορα έφτασε πίσω από τη μάχη των δύο Aprilia. Έτσι, σχηματίστηκε ένα μικρό «τρενάκι», με «βαγόνια» κατά σειρά τους Αλέιξ Εσπαργκαρό, Βινιάλες και Μίλερ. Κι εκεί πήγαν όλα στραβά για τον Βινιάλες. Η συσκευή που ελέγχει το ύψος της πίσω ανάρτησης στη μοτοσικλέτα του αστόχησε και ο Ισπανός, αποκαρδιωμένος από αυτήν την ατυχία, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει.

Μάχη για το βάθρο

Με τους Κουαρταραρό και Ζαρκό να έχουν φύγει πλέον πολύ μπροστά, οι Αλέιξ Εσπαργκαρό και Τζακ Μίλερ ενεπλάκησαν σε μια μεγάλη μάχη, που είχε για έπαθλο την 3η θέση στον αγώνα και την άνοδο στο βάθρο. Και οι δύο αναβάτες τα έδωσαν όλα για πολλούς γύρους, με τον Ισπανό της Aprilia να κρατά με επιτυχία πίσω του τον Αυστραλό. Ο Εσπαργκαρό όμως πίεσε πολύ τα ελαστικά του για να τα καταφέρει και τελικά δεν απέφυγε το λάθος, άνοιξε τη γραμμή του στην πρώτη στροφή και είδε τον Μίλερ να τον περνάει με άνεση και να παίρνει την 3η θέση.

Ενώ οι εγκαταλείψεις συνεχίζονταν, με τον Πολ Εσπαργκαρό να παρκάρει τη μοτοσικλέτα του στο γκαράζ της Repsol Honda, το άστρο του Λούκα Μαρίνι άρχισε να λάμπει, με τον Ιταλό της VR46 Ducati να είναι ο ταχύτερος αναβάτης στην πίστα στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα και να έχει ανέβει στην 5η θέση θέση, προσπερνώντας όσους βρήκε μπροστά του.

Εμφάνιση πρωταθλητή

Ο Φάμπιο Κουαρταραρό έκανε μία από τις εμφανίσεις που του χάρισαν τον περσινό τίτλο και με το γνωστό του, επιβλητικό τρόπο πήρε μια τεράστια νίκη στο Σάχσενρινγκ. Ο Ζοάν Ζαρκό ήταν επίσης ταχύτατος και πήρε μια πανάξια δεύτερη θέση, χάνοντας μόνο από τον τρομερό Γάλλο της Yamaha. Στην 3η θέση τερμάτισε ο Τζακ Μίλερ, που ξεπέρασε την ποινή με την οποία ξεκίνησε τον αγώνα για να ανέβει στο βάθρο. Ακολούθησαν οι Αλέιξ Εσπαργκαρό, Λούκα Μαρίνι, Χόρχε Μαρτίν, Μπραντ Μπίντερ, Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο, Μιγκέλ Ολιβέιρα και Ενέα Μπαστιανίνι.

Το πρόγραμμα του MotoGP συνεχίζεται το επόμενο Σαββατοκύριακο (24-26 Ιουνίου) με το GP Ολλανδίας στην πίστα του Άσεν.

Αποτελέσματα