Πώς διαμορφώνεται η «σχάρα» της εκκίνησης μετά τις κατατακτήριες και την επιβολή των ποινών.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Καναδά είχαν συναρπαστική εξέλιξη και αρκετές εκπλήξεις, αφού πραγματοποιήθηκαν σε βρεγμένο οδόστρωμα. Ωστόσο, καθόλου έκπληξη δεν ήταν η pole position του Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος ήταν άπιαστος με το μονοθέσιο της Red Bull Racing.

Δεν μπορεί να ειπωθεί το ίδιο για τον οδηγό που θα βρίσκεται δίπλα του, στην πρώτη σειρά της εκκίνησης: τον Φερνάντο Αλόνσο. Ο Ισπανός δύο φορές πρωταθλητής εκμεταλλεύτηκε την τεράστια εμπειρία του και στις δύσκολες συνθήκες του Σιρκουί Ζιλ Βιλνέβ κατάφερε να σημειώσει με την Alpine το 2ο χρόνο, επιστρέφοντας στην πρώτη σειρά του grid έπειτα από 10 χρόνια.

Το Σάββατο στο Μόντρεαλ, όμως, δεν ήταν καλή μέρα για όλους. Ο Σαρλ Λεκλέρ είδε να αλλάζουν στο μονοθέσιο της Ferrari σχεδόν όλα τα επιμέρους εξαρτήματα της μονάδας ισχύος και επειδή έχει πλέον χρησιμοποιήσει περισσότερα από όσα επιτρέπονται μέσα στη χρονιά, πήρε ποινή, που τον έριξε στην τελευταία θέση. Η απόφαση αυτή της Scuderia βασίζεται στο γεγονός ότι η καναδική πίστα ευνοεί τις προσπεράσεις και έτσι ο Λεκλέρ θα έχει περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει θέσεις.

Έτσι, η Ferrari του Κάρλος Σάινθ θα είναι το μοναδικό κόκκινο μονοθέσιο στην πρώτη 10άδα του grid, με τον Ισπανό να ξεκινά από την 3η θέση. Ωστόσο, σε αυτήν την πρώτη 10άδα θα υπάρχει μόνο μία Red Bull, εκείνη του poleman Φερστάπεν, αφού η έξοδος που είχε ο Σέρχιο Πέρεζ στο Q2 τον περιόρισε στη 13η θέση της εκκίνησης.

Μόνο δύο ομάδες έχουν και τους δύο οδηγούς τους στην πρώτη 10άδα. Η μία είναι η Mercedes, με τον Χάμιλτον να κάνει την καλύτερη φετινή του παρουσία σε κατατακτήριες και να είναι 4ος και τον Ράσελ να ξεκινάει 8ος, αφού δεν του βγήκε το ρίσκο που πήρε με τα σλικ ελαστικά στο τέλος των κατατακτήριων. Η άλλη ήταν η Haas, που εντυπωσίασε έχοντας τον Κέβιν Μάγκνουσεν στην 5η θέση και τον Μικ Σουμάχερ στην 6η, που είναι το καλύτερο αποτέλεσμα σε κατακτήριες για τον νεαρό Γερμανό.

YES @SchumacherMick, best qualifying result ever in Formula 1. #HaasF1 #CanadianGP #Quali pic.twitter.com/p6LHrxwRGN