Ο Ισπανός οδηγός και οι μηχανικοί της Alpine γιόρτασαν το εξαιρετικό αποτέλεσμα στις κατατακτήριες του Grand Prix του Καναδά.

Ήταν 22 Ιουλίου του 2012 όταν ο Φερνάντο Αλόνσο κατακτούσε την pole position για το Grand Prix Γερμανίας. Ένα 24ωρο αργότερα, τη μετέτρεπε σε νίκη στην πίστα του Χόκενχαϊμ και ανεβαίνοντας στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου είχε κάνει εκείνη την αξιομνημόνευτη δήλωση για τη νίκη «…Ιταλικού μονοθεσίου (σ.σ. Ferrari F2012), σχεδιασμένου από Έλληνα (σ.σ. τον Νικόλα Τομπάζη), με Ισπανό πίσω από το τιμόνι, μέσα στη Γερμανία». Ατάκα με πολιτική χροιά αφού ειδικά τότε, ο ευρωπαϊκός νότος δεν έβλεπε και με το καλύτερο μάτι τις γερμανικές κινήσεις.

Από τότε, η καριέρα του Αλόνσο έχει περάσει από χίλια μύρια κύματα. Αφού έχασε τον τίτλο εκείνης της χρονιάς στο νήμα (από τον Σεμπάστιαν Φέτελ), δεν βρέθηκε ξανά σε σημείο να διεκδικεί το πρωτάθλημα. Μάλιστα, δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως έκτοτε, δεν είχε βρεθεί ποτέ στην πρώτη σειρά του grid!

Το έκανε τώρα, στον Καναδά, με την εντυπωσιακή του εμφάνιση να προκαλεί τόσο τη δική του έκρηξη χαράς μέσω team radio όσο και… πάρτι στο γκαράζ της Alpine! Δείτε περισσότερα στο παρακάτω video…

This young driver @alo_oficial has a bright future ahead of him 🤩 #CanadianGP #F1 @AlpineF1Team pic.twitter.com/ecUPFNsesN

Τι κι αν είναι πια 40 ετών – ο μεγαλύτερος πια στο grid μετά την αποχώρηση του Κίμι Ράικονεν. Ο Ισπανός παραμένει ανταγωνιστικός και με το που προέκυψε η ευκαιρία, με τις συνθήκες να τονίζουν περισσότερο από αλλού το ταλέντο του οδηγού, έκανε τη διαφορά!

Μένει να δούμε αν θα καταφέρει να δώσει συνέχεια σε αυτή την εμφάνιση την Κυριακή. Υποσχέθηκε πάντως πως στην πρώτη στροφή θα επιτεθεί στον pole man, Μαξ Φερστάπεν!

For the first time in almost 10 years...@alo_oficial starts from the front row of the grid 😍#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/TVm5PApvFR