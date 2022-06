Η βρεγμένη πίστα δεν εμπόδισε τον Μαξ Φερστάπεν να πάρει μια εντυπωσιακή pole position, στην πρώτη σειρά ο Αλόνσο.

O Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στις κατατακτήριες δοκιμές του GP Καναδά, κατακτώντας την pole position με πολύ μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο, που ήταν ο εκπληκτικός Φερνάντο Αλόνσο. Ο γερόλυκος της Alpine θα ξεκινήσει από την πρώτη σειρά της εκκίνησης και τη μάχη του με τον Φερστάπεν ανυπομονούν να δουν όλοι οι φίλοι της F1. Ο Κάρλος Σάινθ της Ferrari βρέθηκε στην 3η θέση ενώ 4ος θα ξεκινήσει ο Λούις Χάμιλτον με τη Mercedes.

VERSTAPPEN TAKES POLE IN MONTREAL!



It's P2 for Alonso, with Sainz third 🤯#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/NpPz7wiP3Y — Formula 1 (@F1) June 18, 2022

Q1

Οι κατατακτήριες δοκιμές στο Σιρκουί Ζιλ Βιλνέβ ξεκίνησαν με την πίστα να είναι αρκετά βρεγμένη και τους οδηγούς να βγαίνουν στην πίστα με τα βρόχινα (μπλε) ελαστικά στα μονοθέσιά τους. Ανάμεσα στους 20 οδηγούς υπήρχαν δύο που ήταν γνωστό ότι θα ξεκινήσουν από τις τελευταίες θέσεις: ο Σαρλ Λεκλέρ και ο Γιούκι Τσουνόντα, που έχουν νέα εξαρτήματα στις μονάδες ισχύος τους και έχουν πάρει τις συνακόλουθες ποινές.

Σε αυτές τις συνθήκες αυτό που μετράει περισσότερο είναι να βρεθείς στο κατάλληλο σημείο τη σωστή στιγμή, καθώς εκτός από την αλλαγή της πρόσφυσης από γύρο σε γύρο υπάρχει πάντα ο κίνδυνος για κίτρινες ή/και κόκκινες σημαίες, που μπορεί να «χαλάσουν» μια γρήγορη προσπάθεια. Έτσι, από νωρίς ο πίνακας των χρόνων άρχισε να γεμίζει με ονόματα.

Με τους χρόνους να πέφτουν σχεδόν σε κάθε πέρασμα, η κορυφή άλλαζε χέρια κάθε λίγα δευτερόλεπτα. Εκτός από τους «συνήθεις υπόπτους» Φερστάπεν και Σάινθ, από εκεί πέρασαν αρκετοί οδηγοί, ανάμεσά τους οι Ράσελ, Μάγκνουσεν και Αλόνσο. Ωστόσο, οι πιο γρήγοροι γύροι αναμένονταν να έρθουν προς το τέλος του 18λέπτου, με τη μάχη στα τελευταία δευτερόλεπτα να προμηνύεται συγκλονιστική.

Ενώ ο Μαξ Φερστάπεν ανέβηκε τελικά στην κορυφή, λίγα μόλις εκατοστά του δευτερολέπτου μπροστά από τον Φερνάντο Αλόνσο, στις τελευταίες θέσεις έγινε μακελειό. Εκτός από τον Τσουνόντα, που ξέροντας ότι θα εκκινήσει από το τέλος έμεινε στην τελευταία θέση, δεν κατάφεραν να προχωρήσουν οι Πιέρ Γκασλί, Σεμπάστιαν Φέτελ, Λανς Στρολ και Νίκολας Λατίφι. Ο αποκλεισμός των Γκασλί και Φέτελ ήταν σίγουρα έκπληξη, καθώς και οι δύο ήταν γρήγοροι στο FP3 και έδειχναν δυνατοί στο βρεγμένο.

Q2

Στο ξεκίνημα του δεύτερου σκέλους των κατατακτήριων το νερό στην πίστα έδειχνε να είναι λιγότερο και αρκετοί οδηγοί πήραν το ρίσκο να βγουν στην πίστα από την αρχή με τα ενδιάμεσα ελαστικά (πράσινα) της Pirelli. Όπως απέδειξε ο Αλόνσο, που σημείωσε τον καλύτερο χρόνο με τα ενδιάμεσα ελαστικά, αυτή ήταν η ορθή επιλογή και σύντομα την ακολούθησαν και οι υπόλοιποι.

Δεν έλειψαν φυσικά τα ατυχήματα, με τον Άλμπον να χτυπάει ελαφριά στον τοίχο αλλά να συνεχίζει και τον Σέρχιο Πέρεζ να έχει μια λίγο πιο σοβαρή έξοδο και να μένει κολλημένος στις μπαριέρες. Η έξοδος του Μεξικανού προκάλεσε την εμφάνιση της κόκκινης σημαίας, με τη διαδικασία να διακόπτεται προσωρινά 9 λεπτά πριν από την ολοκλήρωση του Q2, για να απομακρυνθεί το μονοθέσιο της Red Bull.

🚩 RED FLAG 🚩



Perez also slides off on the Intermediates, and can't get it out of the wall#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/bepojkmkOt — Formula 1 (@F1) June 18, 2022

Όταν η δράση ξαναξεκίνησε λίγα λεπτά αργότερα, όλοι βγήκαν στην πίστα με ενδιάμεσα ελαστικά. Αυτήν τη φορά ο αποκλεισμός δεν αφορούσε 5 οδηγούς, αφού ο Λεκλέρ δεν βγήκε καν στην πίστα και ο Πέρεζ ήταν εκτός δράσης μετά το ατύχημα. Προβλήματα με τον κινητήρα στο μονοθέσιο της McLaren αντιμετώπιζε ο Λάντο Νόρις, που για λίγο έμεινε καθηλωμένος στο γκαράζ του αλλά λίγο πριν από το τέλος κατάφερε να βγει για ένα γρήγορο γύρο. Αμέσως μετά επέστρεψε όμως χωρίς να σημείώσει καν χρόνο.

Στο μεταξύ, η βροχή είχε σταματήσει και μια στενή, στεγνή γραμμή είχε αρχίσει να σχηματίζεται στην πίστα. Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ταχύτατος σε αυτές τις συνθήκες και ανέβηκε στην πρώτη θέση, με αρκετά μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο, που ήταν ο Αλόνσο. Οι δύο οδηγοί που αποκλείστηκαν από τη συνέχεια μαζί με τους Πέρεζ, Νόρις και Λεκλέρ, ήταν οι Βάλτερι Μπότας και Άλεξ Άλμπον.

Q3

Πριν από το ξεκίνημα του Q3, το μεγάλο ερώτημα ήταν αν και πότε θα ερχόταν η στιγμή που η πίστα θα ήταν αρκετά στεγνή για να χρησιμοποιηθούν τα σλικ ελαστικά. Ωστόσο, στο ξεκίνημα του 12λέπτου οι οδηγοί βγήκαν στην πίστα με τα ενδιάμεσα ελαστικά, καθώς δεν είχε στεγνώσει αρκετά.

Ο Μαξ Φερστάπεν έδειξε για άλλη μία φορά την ταχύτητά του, ανεβαίνοντας αμέσως στην πρώτη θέση. Οι χρόνοι όμως έπεφταν σε κάθε πέρασμα και οι διαφορές μειώνονταν, με τον Ολλανδό όμως να παραμένει στην κορυφή. Ο πρώτος που ρίσκαρε με σλικ ελαστικά ήταν ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes, που έβαλε ένα σετ μαλακής γόμας για τα τελευταία λεπτά του Q3. Η επιλογή αποδείχτηκε λανθασμένη, καθώς ο Βρετανός όχι μόνο δεν βελτίωσε το χρόνο του αλλά είχε και μια έξοδο στο γρασίδι στο ξεκίνημα της προσπάθειάς του.

George Russell chances it on the slicks, but slides off and tags the wall with his rear wing 😩#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/NJt7DkvHOj — Formula 1 (@F1) June 18, 2022

Ο Φερστάπεν έδειχνε να είναι σε εξαιρετική φόρμα και αύξανε όλο και περισσότερο τη διαφορά του στην πρώτη θέση, για να κατακτήσει τελικά την pole position. Την έκπληξη έκανε ο Φερνάντο Αλόνσο με την Alipne, που σημείωσε το 2ο χρόνο και θα ξεκινήσει τον αγώνα από την πρώτη σειρά. Ο Κάρλος Σάινθ έμεινε στην 3η θέση ενώ ο Λούις Χάμιλτον πήρε την 4η θέση. Πολύ καλή εμφάνιση για το δίδυμο της Haas, με τον Κέβιν Μάγκνουσεν στην 5η θέση και τον Μικ Σουμάχερ στην 6η. Ακολούθησαν οι Οκόν, Ράσελ, Ρικάρντο και Ζου.

Ο αγώνας της Κυριακής θα ξεκινήσει στις 9 μ.μ. ώρα Ελλάδας και την εξέλιξή του θα μπορείτε να παρακολουθήσετε όπως πάντα μέσα από το LIVE του Gazzetta.

Αποτελέσματα Κατατακτήριων GP Καναδά