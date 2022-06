Ο Μαρκ Μάρκεθ έκανε τον πρώτο μετεγχειριτικό έλεγχο και τα δείγματα μέχρι στιγμής είναι θετικά.

Έχουν περάσει δύο εβδομάδες από τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο Μαρκ Μάρκεθ στη Mayo Clinic στη Μινεσότα των ΗΠΑ και η Repsol Honda εξέδωσε ανακοίνωση, ενημερώνοντας για την πορεία της ανάρρωσής του. Η επέμβαση έγινε για να αποκατασταθούν τα προβλήματα στον δεξιό του βραχίονα και ο Μάρκεθ πήγε στη Μαδρίτη για να περάσει τις πρώτες μετεγχειριτικές εξετάσεις.

Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε στο Νοσοκομείο Ruber Internacional της Μαδρίτης με ιατρική ομάδα αποτελούμενη από τους Δρ. Χοακίν Σάντσεθ Σοτέλο, Δρ. Σάμουελ Αντούνια και Δρ. Άνχελ Κοτόρο. Τα σχόλια που έκαναν ο γιατροί για την αρχική πρόοδο μετά την επέμβαση ήταν θετικά. Η ιατρική ομάδα συνέστησε να συνεχιστούν οι ασκήσεις για τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες. Ο οκτώ φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής έχει προγραμματιστεί να υποβληθεί στον επόμενο ιατρικό έλεγχο σε τέσσερις εβδομάδες.

Primera revisión médica hecha ✅ Todo en orden, seguimos💪🏼😁

The first medical revision is done! All ok! Let's keep going! 💪🏼#MM93 pic.twitter.com/D5QbKLPa6Y