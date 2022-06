Ο Ισπανός της Alpine έκανε στις κατατακτήριες του Καναδά την καλύτερη φετινή του εμφάνιση.

Ένας εκ των πρωταγωνιστών του Grand Prix Καναδά μέχρι στιγμής είναι ο Φερνάντο Αλόνσο. Από τις ελεύθερες δοκιμές, ο Ισπανός κινούνταν σε πολύ ανταγωνιστικό ρυθμό και το Σάββατο στις κατατακτήριες βελτιώθηκε ακόμη περισσότερο. Πίσω από το τιμόνι της A522, o Αλόνσο κατάφερε να σημειώσει τον δεύτερο ταχύτερο χρόνο, παίρνοντας το καλύτερό του αποτέλεσμα σε κατατακτήριες δοκιμές στην επιστροφή του στη Formula 1. Μετά το τέλος του Q3, δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του.

«Νιώθω φοβερά. Μέχρι τώρα είχαμε ένα απίστευτο τριήμερο, είμαστε ανταγωνιστικοί από τις ελεύθερες δοκιμές, που συνήθως είμαστε, αλλά τα Σάββατα χάνουμε ρυθμό. Χάρη στις συνθήκες σήμερα το μονοθέσιο ήταν φοβερό και ήμουν πολύ άνετος με την οδήγηση. Ο κόσμος μού έδωσε ώθηση να πιέσω ακόμα περισσότερο», ανέφερε ο Αλόνσο.

Όσον αφορά τον αγώνα, ο Ισπανός δεν δίστασε να δηλώσει πως θέλει να παλέψει ακόμα και για την πρωτοπορία: «Θα δούμε τι θα γίνει αύριο. Πιστεύω πως θα επιτεθώ στον Μαξ στην πρώτη στροφή».

Ο μεγάλος αγώνας για το Grand Prix Καναδά είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή στις 21:00 ώρα Ελλάδος.

P2 Fernando 1:21.944

P7 Esteban 1:23.529