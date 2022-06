Στο σιρκουί Ζιλ Βιλνέβ εμφανίζονται συχνά απρόσκλητοι, συμπαθείς αλλά επικίνδυνοι επισκέπτες.

Λογικά θα έχετε ακουστά την «Ημέρα της Μαρμότας». Το έθιμο του Καναδά και των Βόρειων Πολιτειών των ΗΠΑ κατά το οποίο κάθε 2 Φεβρουαρίου, η αντίδραση του συμπαθούς τετράποδου όταν δει τη σκιά του, «δείχνει» αν ο Χειμώνας έχει τελειώσει ή όχι.

Στη Formula 1 μπορεί να μην έχουμε αντίστοιχη ημέρα αλλά έχουμε πίστα! Αυτή είναι φυσικά το σιρκουί Ζιλ Βιλνέβ στο Μοντρεάλ του Καναδά. Όχι, δεν κοιτά κανένας τη σκιά των ζώων αλλά συχνά-πυκνά οι οδηγοί καλούνται να κοιτούν προσεκτικά την πορεία τους.



Γιατί στο μαγευτικό και καταπράσινο περιβάλλον του τεχνητού νησιού της Παναγίας που βρίσκεται στην κοίτη του ποταμού του Αγίου Λαυρεντίου, μαρμότες έχουν σε αφθονία. Και παρά τη φασαρία από τα μονοθέσια της Formula 1, δεν πτοούνται – δε φοβούνται, κάνουν την εμφάνισή τους εντός αγωνιστικής διαδρομής!

Το παρακάτω video που δημοσίευσε η Formula 1 στα social media, συγκεντρώνονται οι σχετικά πρόσφατες εμφανίσεις τους: το 2015, το 2017 αλλά και το 2019 που ήταν η τελευταία φορά που είχαμε αγώνα στο Μοντρεάλ. Ευτυχώς, σε όλες τις περιπτώσεις, με τα συμπαθή τετράποδα να αποφεύγουν με μαεστρία τα υβριδικά θηρία.

Everyday is 'Groundhog Day' at the #CanadianGP 😉#F1 pic.twitter.com/6LGPwZ9Wfz