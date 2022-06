MotoGP Γερμανίας QP: Ο άπιαστος Μπανάια πήρε την pole

Ο Πέκο Μπανάια συνέχισε την κυριαρχία του στο Σάχσενρινγκ, δεύτερος ο Κουαρταραρό.

Ο Πέκο Μπανάια και η Ducati δείχνουν παντοδύναμος συνδυασμός όλο το 3ήμερο στο Σάχσενρινγκ και ο Ιταλός το επιβεβαίωσε παίρνοντας την pole position στο GP Γερμανίας για το MotoGP. Ο Μπανάια για άλλη μία φορά κατέβηκε κάτω από το 1:20, παρά τις δύσκολες συνθήκες και τις υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες εξασφάλισε τη 2η φετινή του pole. O Φάμπιο Κουαρταραρό πήρε μια πολύ σημαντική 2η θέση με τη Yamaha και βρίσκεται σε καλή θέση για να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί στον αγώνα. Ο Ζοάν Ζαρκό, που πέρυσι είχε την pole σε αυτήν την πίστα, έφερε την Ducati του στην 3η θέση.

It's perfect Pecco at the Sachsenring 🙌



A stunning weekend for @PeccoBagnaia now topped off with a pole position 🥇#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/ftIY3IAOQB — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 18, 2022

Q1

Οι κατατακτήριες δοκιμές στο καυτό Σάχσενρινγκ ξεκίνησαν με μισή ώρα καθυστέρηση, λόγω των προβλημάτων με την ηλεκτροδότηση που αντιμετώπιζε η γερμανική πίστα λίγο προτού ξεκινήσει το FP4. Οι συνθήκες στην πίστα ήταν πολύ δύσκολες, με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τους 33 βαθμούς στον αέρα και τους 50 βαθμούς στην επιφάνεια του οδοστρώματος.

Μέσα σε αυτό το «καμίνι», οι αναβάτες που έπαιρναν στο Q1 βγήκαν στην πίστα για να διεκδικήσουν μία από τις δύο κορυφαίες θέσεις που οδηγούσαν στο Q2. Αισθητή ήταν η απουσία του Άλεξ Ρινς της Suzuki, ο οποίος παρότι έτρεξε και στις τρεις περιόδους ελεύθερων δοκιμών, επέλεξε να μη συνεχίσει για να προστατέψει το σπασμένο καρπό που αποκόμισε από το ατύχημα στην πρώτη στροφή του προηγούμενου αγώνα.

Ο πάντα γρήγορος τα Σάββατα Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο της Gresini Ducati ήταν εκείνος που αρχικά ανέβηκε στην κορυφή του πίνακα των χρόνων, με αρκετά μεγάλη διαφορά (σχεδόν 4 δέκατα του δευτερολέπτου) από τον Πολ Εσπαργκαρό της Repsol Honda που ήταν δεύτερος.

Μετά την απαραίτητη επιστροφή των αναβατών στα γκαράζ τους, για να βάλουν φρέσκα μαλακά ελαστικά, οι 13 αναβάτες που πήραν μέρος στη διαδικασία επέστρεψαν στην πίστα. Ο χρόνος του Ντι Τζιαναντόνιο όμως αποδείχτηκε αρκετός για να τον διατηρήσει στην πρώτη θέση και να του εξασφαλίσει μία θέση στην τελική 12άδα. Ύστερα από μεγάλη μάχη, στο Q2 τον ακολούθησε ο Μάρκο Μπεζέκι της VR46 Ducati, που ήταν μόλις 4 χιλιοστά του δευτερολέπτου ταχύτερος από τον Πολ Εσπαργκαρό.

Q2

Το δεύτερο και σημαντικότερο μέρος των κατατακτήριων ξεκίνησε κάτω από τις ίδες δύσκολες συνθήκες. Οι αναβάτες και οι ομάδες γνωρίζουν καλά τη σημασία αυτής της περιόδου, καθώς στη στενή και γεμάτη στροφές πίστα του Σάχσενρινγκ οι προσπεράσεις είναι δύσκολες και η θέση εκκίνησης παίζει πρωτεύοντα ρόλο.

Ο Πέκο Μπανάια με την εργοστασιακή Ducati έδειξε από νωρίς τις προθέσεις του και ανέβηκε αμέσως στην πρώτη θέση, αλλά είδε τον Τζακ Μίλερ να σταματά μόλις μισό δέκατο του δευτερολέπτου. Οι Χόρχε Μαρτίν με άλλη μία Ducati ήταν 3ος, μπροστά από τον Αλέιξ Εσπαργκαρό με την Aprilia, ενώ ο Φάμπιο Κουαρταραρό παρότι πίεζε τη Yamaha όσο μπορούσε κατάφερε να βρεθεί μόλις στην 6η θέση.

How did he get that stopped?! 🤯Q20?ref_src=twsrc%5Etfw">@FabioQ20 pulling off a stoppie to stay on track 🔥#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/1CBqMB49zB — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 18, 2022

Ο Μπανάια εκμεταλλευόμενος το μικρό σχετικά μήκος της γερμανικής πίστας έκανε αμέσως δεύτερη γρήγορη προσπάθεια, για να έχει χρόνο και για τρίτη πριν από το τέλος. Ο Ιταλός για άλλη μία φορά επιβεβαίωσε την ταχύτητά του και βελτίωσε το χρόνο του, πέφτοντας κάτω από το 1:20 για πρώτη φορά σήμερα. Ο Φάμπιο Κουαρταραρό ήταν εκείνος που έφτασε πιο κοντά στον Μπανάια, σημειώνοντας το δεύτερο καλύτερο χρόνο σε εκείνο το σημείο.

Στα τελευταία δευτερόλεπτα όλοι οι αναβάτες τα έδωσαν όλα για διεκδικήσουν την καλύτερη δυνατή θέση, αλλά η pole position του Πέκο Μπανάια δεν απειλήθηκε και ο αναβάτης της Ducati θα ξεκινήσει από την πρώτη θέση. Ο Φάμπιο Κουαρταραρό πήρε μια υπερπολύτιμη 2η θέση ενώ την 3άδα της πρώτης σειράς συμπλήρωσε ο Ζοάν Ζαρκό της Pramac Ducati. Ακολούθησαν οι Αλέιξ Εσπαργκαρό, Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο και Τζακ Μίλερ.

Ο αγώνας της Κυριακής θα ξεκινήσει στις 3 μ.μ. ώρα Ελλάδας και όπως πάντα θα μπορείτε να παρακολουθήσετε την εξέλιξή του μέσα από το LIVE του Gazzetta.

Αποτελέσματα Q1

Αποτελέσματα Q2