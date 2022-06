O Μαξ Φερστάπεν ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών του GP Καναδά στο Μόντρεαλ.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η δράση στο Grand Prix Καναδά για τη Red Bull Racing, με τον Μαξ Φερστάπεν να είναι ο ταχύτερος οδηγός στο FP1. O Ολλανδός σημείωσε το 1:15,158 με τη μαλακή γόμα ελαστικών και ήταν 0,246 δευτερόλεπτα ταχύτερος του Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari. Η μάχη ανάμεσα στις δύο ομάδες ξεκίνησε από νωρίς και η μεταξύ τους διαφορά αναμένεται να μειωθεί όσο περνά το τριήμερο.

Πολύ δυνατή ήταν η απόδοση των Alpine και Aston Martin, που είχαν αμφότερες παρουσία εντός της πρώτης 10άδας. Οι διαφορές ήταν αρκετά μικρές στο FP1 με τους πρώτους 16 οδηγούς να τους χωρίζουν μόνο 1,2 δευτερόλεπτα.

Ας δούμε αναλυτικά τι έγινε στο FP1 του Grand Prix Καναδά. Υπό την απειλή βροχής, οι ομάδες έβγαλαν γρήγορα τα μονοθέσιά τους στην πίστα για τα πρώτα αναγνωριστικά περάσματα. H πλειοψηφία των οδηγών ήταν με τη μέση γόμα ελαστικών εκτός από τους Λεκλέρ και Αλόνσο που είχαν τη μαλακή γόμα.

Με τη συμπλήρωση 10 λεπτών, ο Φερστάπεν ήταν αυτός που είχε τον ταχύτερο χρόνο με το 1:15,799, ενώ πίσω του στην κατάταξη ήταν οι Πέρεζ και Λεκλέρ. Προβλήματα αντιμετώπισε ο Εστεμπάν Οκόν με μία πλαστική σακούλα να πιάνεται στην εισαγωγή αέρα του εμπρός δεξιού φρένου του, κάτι που προκάλεσε υπερθέρμανση.

Ο Πέρεζ κατάφερε να εκτοπίσει τον teammate του από την κορυφή της κατάταξης, ενώ οι Αλόνσο και Στρολ σκαρφάλωσαν στις θέσεις 3 και 5 αντίστοιχα. Η ένταση του ανέμου ήταν μεγάλη, κάτι που επηρέασε τα μονοθέσια στις στροφές.

Πριν από τη συμπλήρωση 30 λεπτών, είδαμε ακόμη περισσότερα μονοθέσια να βγαίνουν στην πίστα με τη μαλακή γόμα. Ο Πέρεζ δεν κατάφερε να βελτιώσει τον ταχύτερο γύρο, με τις δύο Aston Martin να δείχνουν σημάδια ταχύτητα όντας στις θέσεις 3 και 4. Αυτός που κατάφερε για πρώτη φορά στη διαδικασία να εκτοπίσει μονοθέσιο της Red Bull Racing από την κορυφή της κατάταξης ήταν ο Σάινθ με τη μαλακή γόμα και το 1:15,441.

Όμως δεν έμεινε εκεί για πολύ, καθώς ο Φερστάπεν ανέκτησε την πρωτοπορία με το 1:15,158. Η RB18, τουλάχιστον στο FP1, ήταν μακράν το ταχύτερο μονοθέσιο στον τελευταίο τομέα της πίστας. Εξαιρετικό χρόνο έγραψε ο Αλόνσο με την Alpine, ανεβαίνοντας στην 3η θέση, με τη μέση γόμα ελαστικών. Η ομάδα που έφερε σημαντικές αναβαθμίσεις ήταν η Mercedes, με τους Χάμιλτον και Ράσελ να δοκιμάζουν διαφορετικό πάτωμα στα μονοθέσιά τους. Αεροδυναμικές δοκιμές έκαναν επίσης οι Aston Martin, McLaren, Williams και Ferrari.

Mε δεδομένο πως οι συνθήκες του FP1 είναι παρόμοιες με αυτές που θα συναντήσουν στον αγώνα, οι ομάδες έβγαλαν τους οδηγούς τους στην πίστα για να κάνουν προσομοιώσεις αγώνα. Μόνο ο Νόρις ήταν «κολλημένος» στο γκαράζ της McLaren, καθώς το μονοθέσιό του είχε κάποιου είδους πρόβλημα.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε δίχως προβλήματα ή απρόοπτα, όμως το μήνυμα του Λεκλέρ στον ασύρματο πως τα πίσω του ελαστικά είχαν φθαρεί έντονα, ήταν αρκετά ενδιαφέρον. Αυτή είναι η πρώτη φορά που στο 2022 ο Μονεγάσκος δεν ήταν στις δύο πρώτες θέσεις στο FP1

Η δράση στην πίστα Ζιλ Βιλβνέβ συνεχίζεται τα μεσάνυχτα με το FP2.

Αποτελέσματα FP1 GP Καναδά

