Ο Πέκο Μπανάια ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στην πίστα του Σάχσενρινγκ, σημειώνοντας νέο απόλυτο ρεκόρ πίστας.

Με τον καλύτερο τρόπο ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα του Grand Prix Γερμανίας για την Ducati Corse. O Πέκο Μπανάια με την GP22 ανέβηκε στην κορυφή των χρόνων στο FP2 γράφοντας νέο απόλυτο ρεκόρ πίστας με χρόνο στο 1:20,018. Στη 2η θέση βρέθηκε ο Λούκα Μαρίνι με τη VR46, ενώ ο Τζακ Μίλερ ολοκλήρωσε το 1-2-3 για το ιταλικό εργοστάσιο.

Η Ducati φαίνεται πως έχει το ταχύτερο πακέτο στο Σάχσενρινκ, καθώς είχε πέντε μοτοσικλέτες στις έξι πρώτες θέσεις της κατάταξης. Στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών, οι 17 πρώτοι αναβάτες είχαν διαφορά μικρότερη του ενός δευτερολέπτου.

Ας δούμε όμως τι έγινε στο FP2 του Grand Prix Γερμανίας. Στην αρχή της περιόδου, είδαμε όλους τους αναβάτες να βγαίνουν για τα πρώτα τους περάσματα. Οι περισσότεροι είχαν σκληρό εμπρός και πίσω ελαστικό, όμως αυτό δεν τους απέτρεψε από το να βελτιώσουν τον ταχύτερο χρόνο της ημέρας. Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε αέρα και πίστα άλλαξαν το πρόγραμμα των ομάδων, με παρόμοιες συνθήκες να αναμένονται και στη συνέχεια του τριημέρου.

Look at that lean angle 🤯



Ride on @FabioQ20's shoulder as he tackles the Sachsenring 🔥#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/6LdyV8wJZV — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 17, 2022

Ο Αλέιξ Εσπαργκαρό έγραψε την ταχύτερη επίδοση της ημέρας στο 1:20,789, με τους Μπανάια και Ζαρκό να τον ακολουθούν, ενώ θετική ήταν μέχρι εκείνη τη στιγμή η 5η θέση του Ολιβέιρα με την KTM. Σε αντίθεση με το FP1, από νωρίς είδαμε τους αναβάτες να επιστρέφουν στα γκαράζ τους ώστε να δώσουν πολύτιμες πληροφορίες στους μηχανικούς τους ώστε να βελτιώσουν την απόδοση των μοτοσικλετών.

Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, βλέπαμε στην πίστα τους αναβάτες να γράφουν συνεχόμενα περάσματα, με τους χρόνους να κινούνται σταθερά στο 1 λεπτό και 21 δευτερόλεπτα. Ο ρυθμός αγώνα στο Σάχσενρινγκ είναι πολύ σημαντικός και με δεδομένο πως τα προσπεράσματα είναι δύσκολα, η θέση στην πίστα είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Η ομάδα που προσπάθησε και κατάφερε να βελτιώσει τους χρόνους της ήταν η Suzuki, με τους Μιρ και Ρινς να ανεβαίνουν στις θέσεις 3 και 4. Όμως τα πάντα θα άλλαζαν στο τέλος του FP2, όπου οι αναβάτες με νέα σετ μαλακών ελαστικών θα ξεκινούσαν το Time Attack τους.

Στα τελευταία 10 λεπτά είδαμε για πρώτη φορά μαλακό εμπρός και πίσω ελαστικό σε όλες τις μοτοσικλέτες. Ο πρώτος που «έσπασε» τα χρονόμετρα ήταν ο Μίλερ με το 1:20,211. Όμως δεν ήταν αυτός που πανηγύρισε, μια και ο Μπανάια είχε έναν άσσο κρυμμένο στο μανίκι του και με το 1:20,018 έγραψε νέο ρεκόρ πίστας. Εντυπωσιακός ήταν επίσης ο Μαρίνι που πήρε τη 2η θέση, ενώ ο Κουαρταραρό δεν μπορούσε να μπει εντός της πρώτης 5άδας.

Μέχρι το τέλος της διαδικασίας η κατάταξη δεν άλλαξε σημαντικά, με τις προσομοιώσεις κατατακτηρίων να μας δίνουν μία ξεκάθαρη εικόνα δυναμικής στο Σάχσενρινγκ.

A new all time lap record 🤯@PeccoBagnaia takes P1 in style, two laps in a row 🔥#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/ZASgYLrJHZ June 17, 2022

Η δράση στο Grand Prix Γερμανίας θα συνεχιστεί το Σάββατο στις 10:55 ώρα Ελλάδος με το FP3.

Αποτελέσματα FP2 GP Γερμανίας

Φωτογραφίες: Michelin Motorsport