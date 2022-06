Ο Μαξ Φερστάπεν κατανοεί τα συναισθήματα του οδηγού της Scuderia Ferrari μετά την εγκατάλειψη και του στέλνει το δικό του μήνυμα.

Το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν εξελίχθηκε σε ακόμα ένα απογοητευτικό τριήμερο για τη Scuderia Ferrari. H ιταλική ομάδα είδε τους Κάρλος Σάινθ και Σαρλ Λεκλέρ να εγκαταλείπουν από διαφορετικά προβλήματα, φέροντας επιπλέον απογοήτευση στους μηχανικούς και το τεχνικό επιτελείο. Αυτό επέτρεψε στη Red Bull Racing να κάνει το 1-2, με τον Μαξ Φερστάπεν να διευρύνει τη διαφορά του στο πρωτάθλημα οδηγών.

Η αυστριακή ομάδα είχε ξεκινήσει το 2022 με διπλή εγκατάλειψη στο Grand Prix Μπαχρέιν. Επισης, Ο Φερστάπεν έχει φέτος δύο εγκαταλείψεις και μίλησε για το πώς είναι αυτή η εμπειρία.

«Πάντα λέω πως αυτά συμβαίνουν. Έτσι είναι οι αγώνες, έχει συμβεί σε εμένα και σε άλλους στο παρελθόν. Δυστυχώς συμβαίνει στον Σαρλ τώρα. Αν ήμουν στη θέση του θα ήμουν επίσης απογοητευμένος. Είναι λογικό να συμβαίνει αυτό», είπε ο Ολλανδός πρωταθλητής μετά το πέσιμο της καρό σημαίας στο Μπακού.

Επιπλέον ο 24χρονος οδηγός της Red Bull Racing έδωσε τη δική του συμβουλή στον οδηγό της Ferrari: «Έχει μεγάλη σημασία το πώς το ξεπερνάς. Πάντα κοιτάς το πώς θα βελτιώσεις τις καταστάσεις αυτές. Αυτό κάναμε εμείς στην αρχή της σεζόν. Μαθαίνεις από αυτό, δεν σου αρέσει όμως, είσαι νευριασμένος, αλλά εμείς ανατρέψαμε τις καταστάσεις. Πάντα όμως μπορεί να συμβεί κάτι και πρέπει πάντα να αποτρέπεις τα προβλήματα αυτά να συμβαίνουν».

Η Scuderia Ferrari έχει λίγες ημέρες στη διάθεσή της ώστε να βρει λύσεις για τα προβλήματα αξιοπιστίας της, καθώς ο επόμενος αγώνας είναι το Grand Prix Καναδά στις 17-19 Ιουνίου.

