To απρόσμενο πρόβλημα που ανακάλυψαν οι ομάδες στο πρώτο χειμερινό τεστ έχει λύση αλλά δεν πρόκειται να έρθει σύντομα.

Το 2022 η Formula 1 μπαίνει σε μία νέα εποχή, με τα μονοθέσια να αλλάζουν εντελώς εμφάνιση. Οι αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς οδήγησαν τα σχεδιαστικά τμήματα στο να ξεκινήσουν από λευκό χαρτί τη δουλειά στα μονοθέσια. Αρκετοί θεωρούν πως πρόκειται για τις μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία, ενώ μπορείτε να διαβάσετε τις πέντε κυριότερες εδώ.

Στο πρώτο χειμερινό τεστ του 2022, τα μονοθέσια πάτησαν πίστα επίσημα για πρώτη φορά, με τους οδηγούς να παίρνουν μία γεύση από τις απαιτήσεις και τον τρόπο οδήγησής τους. Ωστόσο ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος ήρθε από το φαινόμενο porpoising, που είναι αποτέλεσμα των αλλαγών στον τρόπο που τα μονοθέσια παράγουν την κάθετη δύναμή τους.

Ο όρος «porpoising» είναι αεροδυναμικής φύσεως και δεν έχει ελληνική μετάφραση. Η ονομασία του φαινομένου χρησιμοποιείται για να χαρακτηριστεί η κίνηση που κάνουν τα δελφίνια στο νερό ή τα πλοία όταν πηγαίνουν πάνω κάτω στα κύματα σε περίπτωση θαλασσοταραχής.

Οι περισσότερες ομάδες αντιμετώπισαν το συγκεκριμένο πρόβλημα, άλλες περισσότερο και άλλες λιγότερο. Ο προβληματισμός που δημιούργησαν ήταν έντονος, με τα εργοστάσια να εργάζονται με αμείωτο ρυθμό ώστε να το ξεφορτωθούν. Η McLaren ήταν η ομάδα που αντιμετώπισε λιγότερο από όλες το πρόβλημα του porpoising, με τον τεχνικό της διευθυντή, Τζέιμς Κι, να τονίζει πως δεν θα αργήσει η στιγμή όπου και οι αντίπαλοί της θα το ξεπεράσουν.

«Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που εμπλέκονται στο ζήτημα του porpoising, το στήσιμο του μονοθεσίου και η αεροδυναμική. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να μάθουμε. Είμαι σίγουρος πως όλοι θα το ξεπεράσουν. Έχει γίνει μεγάλο θέμα γιατί πρόκειται για κάτι ορατό. Θα υπάρξουν όμως λύσεις μέσω του στησίματος και της εξέλιξης της αεροδυναμικής που πρέπει να ανακαλύψουμε και να το ελέγξουμε. Δεν πιστεύω πως θα μιλάμε πολύ γι’αυτό μετά από 5-6 αγώνες», δήλωσε ο Κι στο πλαίσιο των δοκιμών της Βαρκελώνης.

Επιπλέον τόνισε πως όποια ομάδα μειώσει την επίδραση του porpoising, θα έχει ένα έντονο πλεονέκτημα στην αρχή του πρωταθλήματος: «Πιστεύω πως βοηθάει πολύ να μην υποφέρεις από το porpoising. Μπορείς να είσαι όμως αρκετά ευέλικτος. Υπάρχουν μερικά βίντεο από μονοθέσια που το βλέπεις πολύ έντονα. Η Ferrari ήταν ένα από αυτά, ενώ την πρώτη μέρα ήταν ένα από τα πιο σταθερά μονοθέσια. Όλοι προσπαθούν να βρουν μερικές λύσεις προς ώρας. Το πόσο μεγάλο πλεονέκτημα θα είναι, θα κριθεί από το πόσο μπορείς να πιέσεις το στήσιμο του μονοθεσίου σου και την αεροδυναμική σου εξέλιξη».

