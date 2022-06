Αποκαλύφθηκε ο ρόλος του Χάμιλτον στη νέα ταινία για τη Formula 1 (vid)

Τελικά ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της F1 δε θα είναι μπροστά από τις κάμερες.

Μετά από έξι μήνες, έχουμε κάποιες εξελίξεις σχετικά με τη νέα ταινία με αντικείμενο τη Formula 1 που βρίσκεται στα σκαριά. Μία ταινία που όπως σας έχουμε ενημερώσει από τις αρχές του έτους, θα έχει σε πρωταγωνιστικό ρόλο τον σταρ του Χόλιγουντ, Μπραντ Πιτ.

Η βασική εξέλιξη, αφορά στο ρόλο του Λούις Χάμιλτον στην αβάφτιστη ακόμα ταινία. Παρότι ο ίδιος έχει εκφράσει έντονο ενδιαφέρον για την υποκριτική και υπήρχαν φήμες πως θα έχει κάποιο ρόλο στο πλευρό του Πιτ, ενδεχομένως και υποδυόμενος τον… εαυτό του, τελικά η εμπλοκή του θα παραμείνει παρασκηνιακή.

Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της F1 θα είναι στην ομάδα παραγωγής, εκεί όπου πρώτο όνομα είναι ο Τζέρι Μπρουκχάιμερ. Ο 78χρονος έχει στο ενεργητικό του πλειάδα από Blockbusters (Armageddon, Con Air, Top Gun, Gone in 60 Seconds, Black Hawk Down, Pirates of the Caribbean κ.α.) αλλά έχει δουλέψει και πάνω σε μία θρυλική ταινία με αντικείμενο τους αγώνες αυτοκινήτου. Ο λόγος για το «Days Of Thunder» του 1990, στο οποίο ο Τομ Κρουζ υποδυόταν έναν ταλαντούχο οδηγό στο NASCAR!

Τι άλλο επιβεβαιώνεται; Πως η ταινία θα προβληθεί από το Apple TV αλλά και τα ονόματα των υπόλοιπων βασικών συντελεστών. Σκηνοθέτης θα είναι ο Τζόζεφ Κοσίντσκι (Tron: Legacy, Oblivion), που πριν από σχεδόν μία δεκαετία, είχε συνεργαστεί ξανά με τον Πιτ στην προσπάθεια να μεταφέρουν στη μεγάλη οθόνη το βιβλίο «Go Like Hell» που αφορούσε την ιστορία των Κεν Μάιλς και Κάρολ Σέλμπι. Εγχείρημα που δεν προχώρησε τελικά αν και θα είχε ενδιαφέρον να δούμε στους συγκεκριμένους ρόλους τους Κρουζ και Πιτ! Ως γνωστόν, τελικά υπήρξε ταινία με την ιστορία των δύο ανθρώπων, κυκλοφόρησε στις αίθουσες το 2019 με τίτλο «Ford v Ferrari» και πρωταγωνιστές τους Ματ Ντέιμον και Κρίστιαν Μπέιλ.

Εκτός από τους Μπρουκχάιμερ και Κοσίντσκι, στους συντελεστές συναντάμε και τον σεναριογράφο Έρεν Κρούγκερ (Transformers: Revenge of the Fallen/Dark of the Moon/Age of Extinction), μία ικανότατη τριπλέτα που το πιο πρόσφατο κοινό της δημιούργημα είναι το «Top Gun: Maverick».

Όσο για το θέμα της ταινίας, εδώ δεν έχουμε πρωτοτυπία. Βετεράνος οδηγός επιστρέφει στις πίστες σε ρόλο μέντορα για ανερχόμενο ταλέντο που στοχεύει στην κορυφή. Υπάρχει μία κάποια ομοιότητα με το «Driven» του 2021 με πρωταγωνιστή τότε τον Σιλβέστερ Σταλόνε, δε συμφωνείτε; Κι ας επιλέχθηκε τότε βάση της ταινίας να είναι το CART (πρωτάθλημα που τότε ήταν δημοφιλές στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής) κι όχι η Formula 1.

Ας ελπίσουμε πως η νέα ταινία, που φημολογείται πως έχει προϋπολογισμό ανάλογο της λειτουργίας μίας ομάδας F1 για ένα χρόνο, δηλαδή στα 140 εκατομμύρια δολάρια, θα μοιάζει λιγότερο με το «Driven» και περισσότερο με το «Rush», στο οποίο ο σκηνοθέτης Ρον Χάουαρντ παρουσίασε με συγκλονιστικό τρόπο τη μάχη ανάμεσα στους Νίκι Λάουντα και Τζέιμς Χαντ. Με τον εκπληκτικό Ντάνιελ Μπρουλ και τον Κρις Χέμσγουορθ να πλαισιώνονται από τη συγκινητική μουσική του Χανς Ζίμερ.

Όπως αναφέραμε, ακόμα η ταινία δεν έχει επίσημο τίτλο ενώ στα ερωτηματικά βάζουμε ακόμα την ημερομηνία κυκλοφορίας αλλά και τα υπόλοιπα ονόματα του cast.