Στη γερμανική ομάδα οδεύουν στον όγδοο αγώνα της F1 για το 2022 κρατώντας χαμηλούς τόνους και με χαμηλές προσδοκίες.

Στο Grand Prix Ισπανίας είδαμε τη Mercedes-AMG να έχει ένα ιδιαίτερα βελτιωμένο πρόσωπο και να μάχεται για τις θέσεις του βάθρου. Ειδικά ο Λιούις Χάμιλτον, είχε δηλώσει πως θα πάλευε με τις Red Bull αν δεν είχε τη σύγκρουση με τον Κέβιν Μάγκνουσεν της Haas. Όμως στο Μονακό τα πράγματα άλλαξαν και η W13 ήταν πολύ αργή, δυσκολεύοντας το έργο των οδηγών της.

Οι αναπηδήσεις έκαναν το μονοθέσιο μη ασφαλές στην οδήγηση. Οι μηχανικοί της γερμανικής ομάδας να αναγκάστηκαν να κάνουν αλλαγές στο set up που μείωναν τις βίαιες αναπηδήσεις, αλλά κόστιζαν σε χρόνο στην πίστα. Ο επικεφαλής μηχανολογίας πίστας της Mercedes, Άντριου Σόβλιν, εξηγεί τα προβλήματα της W13 στους στενούς δρόμους του Πριγκιπάτου.

«Στη Βαρκελώνη δείξαμε πως έχουμε πολύ καλό ρυθμό αγώνα, όμως αναγνωρίζουμε πως έχουμε δρόμο ακόμα ώστε να φτάσουμε τις Red Bull και Ferrari. Αλλά η πρόκληση του Μονακό ήταν διαφορετική. Είναι πίστα χαμηλής ταχύτητας, έχει πολλές αναπηδήσεις και δυσκολευτήκαμε με την οδήγηση του μονοθεσίου. Αυτό επηρέαζε την αυτοπεποίθηση των οδηγών μας, με αποτέλεσμα να μην έχουν αρκετή ταχύτητα στις στροφές και αυτό σημαίνει πως δεν μπορούσαμε να έχουμε το ρυθμό που είχαμε στην Ισπανία», ανέφερε ο Βρετανός.

Ο επόμενος αγώνας της Formula 1 είναι το Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν, με τον Σόβλιν να μην είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος για το εντυπωσιακό σιρκουί πόλης: «Στο Μπακού δεν αποκλείεται να έχουμε ανάλογες προκλήσεις. Δουλεύουμε πάνω σε τομείς που θα βελτιώσουν την οδήγηση της W13 και θα προσπαθήσουμε να έχουμε το μονοθέσιο στο ιδανικό παράθυρο λειτουργίας του».

Μετά από επτά αγώνες στο 2022, η Mercedes έχει μαζέψει συνολικά 134 βαθμούς και είναι 101 πίσω από την πρωτοπόρο Red Bull Racing. O Τζορτζ Ράσελ μετρά δύο παρουσίες στο βάθρο μέχρι τώρα, ενώ ο Χάμιλτον μόλις μία.

