Ο Μικ Σουμάχερ, γιος του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή, Μίκαελ, φέρεται να ετοιμάζει το επόμενο βήμα στην καριέρα του στην F1.

Η καριέρα του Μικ Σουμάχερ στη Formula 1 δεν εξελίσσεται με τον καλύτερο τρόπο. Ο νεαρός οδηγός της Haas έχει ένα πολύ δύσκολο ξεκίνημα στη φετινή αγωνιστική χρονιά, καθώς δεν έχει καταφέρει να βαθμολογηθεί, ενώ την ίδια ώρα ο teammate του, Κέβιν Μάγκνουσεν έχει μαζέψει συνολικά 15 βαθμούς.

Μάλιστα, η σεζόν του έχει σημαδευτεί από δύο τρομακτικά ατυχήματα. Το πρώτο ήταν στη Σαουδική Αραβία και το δεύτερο στον τελευταίο αγώνα στο Μονακό. Η αμερικανική ομάδα επηρεάζεται άμεσα διότι το κόστος των ζημιών αγγίζει εξαψήφια νούμερα και αυτό τη δυσαρεστεί ιδιαίτερα.

Μάλιστα, οι τελευταίες φήμες που προέκυψαν στο περιθώριο του Grand Prix Μονακό, θέλουν τη Haas να είναι έντονα δυσαρεστημένη με την απόδοση του Σουμάχερ και εξετάζει πλέον όλα τα σενάρια. Μάλιστα, ο πολύπειρος δημοσιογράφος, Τζο Σέιγουορντ, αναφέρθηκε για τον Γερμανό στο τελευταίο του blog και δεν απέκλεισε τη μετακίνησή του σε ομάδα έκπληξη.

Συγκεκριμένα, ο Σέιγουορντ ανέφερε: «Υπάρχουν συζητήσεις πως μπορεί να υπάρξει ένας διαφορετικός οδηγός στη Haas του χρόνου. Η Ferrari όμως έχει λόγο στο ζήτημα αυτό. Η φήμη που κυκλοφορεί είναι πως οι άνθρωποι του Μικ εξετάζουν διαφορετικές επιλογές για το 2023 και η Aston Martin θα ήταν μία πολύ καλή επιλογή για εκείνον επειδή είναι Γερμανός, νέος σε ηλικία και έχει καλύτερη... κόμμωση από τον Σεμπάστιαν Φέτελ. Επιπλέον δεν είναι πολύ γρήγορος για τον Λανς Στρολ».

Η φήμη αυτή συνδέεται άμεσα με την αποχώρηση του Σεμπάστιαν Φέτελ από τη Formula 1 στο τέλος του 2022. Ο Γερμανός 4 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής δεν έχει συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά και δεν αποκλείεται να πει αντίο στο σπορ. Για να επιτευχθεί βέβαια η μετακίνηση του Σουμάχερ στην Aston Martin θα πρέπει πρώτα αποδεσμευθεί από την Ακαδημία της Ferrari. Προς το παρόν είναι άγνωστο το ποιος θα μπορούσε να τον αντικαταστήσει στη Haas, καθώς ο Μάγκνουσεν έχει συμβόλαιο μέχρι το τέλος του 2023.

Το μόνο σίγουρο είναι πως η φετινή “Silly Season” θα είναι ιδιαίτερα συναρπαστική.

