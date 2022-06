O Ισπανός αναβάτης ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στην πίστα της Βαρκελώνης, με την Aprilia να κάνει το 1-2.

Εντυπωσιακό ήταν το FP2 του Grand Prix Καταλονίας για την Aprilia, που είδε τους Αλέιξ Εσπαργκαρό και Μάβερικ Βινιάλες να κάνουν το 1-2, σε μία εξαιρετική ημέρα για το ιταλικό εργοστάσιο. Ο Εσπαργκαρό έγραψε μάλιστα την ταχύτερη επίδοση στο 1:39,402, με τη διαφορά από την πρώτη μοτοσικλέτα που δεν ήταν της Aprilia, να είναι πάνω από μισό δευτερόλεπτο.

Ας δούμε τι έγινε στο δεύτερο 45λεπτο της ημέρας στην πίστα της Βαρκελώνης. Οι αναβάτες «ξεχύθηκαν» στην πίστα με το που ξεκίνησε η διαδικασία με έναν και μοναδικό στόχο. Να χτίσουν γερές βάσεις για τη συνέχεια του αγωνιστικού τριημέρου.

Από νωρίς είδαμε γρήγορα περάσματα για αρκετούς αναβάτες, με ταχύτερο στα πρώτα λεπτά τον Μπεζέκι. Πολύ δυνατός έδειξε να είναι και ο Μπίντερ με την KTM, ενώ θετικό ήταν το ξεκίνημα και για τον Ζαρκό. Ενδιαφέρον είχε το γεγονός πως αρκετοί ήταν αυτοί που χρησιμοποιούσαν ελαστικά που είχαν «φορέσει» στο FP1, νωρίτερα στη μέρα. Οι συνθήκες αέρα και πίστας του FP2 αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό αυτές που θα έχουν απέναντί τους οι αναβάτες στον αγώνα της Κυριακής.

Ο Αλέιξ Εσπαργκαρό έδειξε εξαιρετική ταχύτητα, δίχως να έχει φρέσκο σετ ελαστικών. Ο Ισπανός ανέβηκε στην 1η θέση με το 1:40,067, κάνοντας δύο ταχύτατους γύρους στα μισά της διαδικασίας. Ενώ ο αναβάτης της Aprilia έκανε ταχύτερους γύρους, οι υπόλοιποι πραγματοποιούσαν προσομοιώσεις αγώνα. Στα τελευταία 10 λεπτά, όπως συμβαίνει σε κάθε FP2 της σεζόν, είδαμε τις πρώτες “Time Attack” προσπάθειες από τους αναβάτες για να διεκδικήσουν μία θέση στην πρώτη 10άδα. Ο Βινιάλες κατέβηκε στο 1:39,705 έχοντας φρέσκο σετ ελαστικών, με την κατάταξη να αλλάζει συνεχώς.

Ο Αλέιξ Εσπαργκαρό ήταν αυτός που είπε την τελευταία λέξη και με το 1:39,402 πήρε την 1η θέση και δεν απειλήθηκε από κανέναν. Την τελευταία στιγμή ο Μπίντερ κατάφερε να μπει στη 10άδα μαζί με τους Ζαρκό, Μίλερ και Μπαστιανίνι και πέταξαν εκτός αυτής τους Μορμπιντέλι και Πολ Εσπαργκαρό.

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο στις 10:55 ώρα Ελλάδος με την τρίτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Στη διαδικασία αυτή θα δούμε ποιοι αναβάτες θα πάρουν την απευθείας πρόκριση για το Q2 και ποιοι θα δοκιμάσουν την τύχη τους στο Q1.

Αποτελέσματα FP2 GP Καταλονίας

Φωτογραφίες: Aprilia