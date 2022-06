O Άλεξ Ρινς ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στη Καταλονία, ξεκινώντας το αγωνιστικό τριήμερο με τον καλύτερο τρόπο για τη Suzuki.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε το αγωνιστικό τριήμερο για την ομάδα της Suzuki, καθώς ο Άλεξ Ρινς ήταν αυτός που πήρε την 1η θέση στο FP1 του GP Καταλονίας. Ο Ισπανός έδειξε από νωρίς τα δόντια του και με το 1:40,101 ολοκλήρωσε στην κορυφή της κατάταξης, λιγότερο από ένα δέκατο του δευτερολέπτου μπροστά από τον Μάβερικ Βινιάλες της Aprilia.

Στη διαδικασία αυτή δεν είχαμε κυνήγι για καλούς χρόνους, με τις ομάδες να εστιάζουν στο ρυθμό αγώνα. Άξιο αναφοράς ήταν πως ο Φάμπιο Κουαρταραρό που ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη Yamaha ήταν εκτός 10άδας και πίσω από τον teammate του, Φράνκο Μορμπιντέλι.

Ας δούμε όμως παρακάτω πως εξελίχθηκε το FP1 στο GP Καταλονίας. Με το που άναψε το πράσινο φως στο τέλος του pitlane, είδαμε του αναβάτες να βγαίνουν στην πίστα για τα πρώτα τους περάσματα. Η πρόσφυση δεν ήταν η καλύτερη στην αρχή του FP1, με αρκετούς αναβάτες να δυσκολεύονται. Κάποιοι μάλιστα επέστρεψαν στο γκαράζ ώστε να κάνουν άμεσα αλλαγές.

Όπως είναι λογικό, στην εναρκτήρια περίοδο οι αναβάτες δεν κινούνται στο όριο, αλλά αντιθέτως το ψάχνουν και παράλληλα μεταφέρουν κρίσιμες πληροφορίες στους μηχανικούς τους. Η διάρκεια ζωής των ελαστικών θα είναι όλο το τριήμερο το κύριο θέμα συζήτησης και πιθανότητα το σημείο κλειδί για την κατάκτηση της νίκης στον αγώνα της Κυριακής.

Μετά τα πρώτα περάσματα, τον ταχύτερο χρόνο στη διαδικασία είχε ο Φράνκο Μορμπιντέλι της Yamaha με χρόνο στο 1:40,695, ενώ πίσω του είχε τα αδέρφια Εσπαργκαρό, με τον Αλέις μπροστά από τον Πολ. Όπως συνηθίζει στο 2022 η Ducati δεν κυνηγούσε τα χρονόμετρα, έχοντας στο μέσον της διαδικασίας δύο αναβάτες στην πρώτη 10άδα. Η πρώτη πτώση μάλιστα της διαδικασίας ήρθε από αναβάτη της ιταλικής φίρμας, με τον Μαρτίν να χάνει τον έλεγχο στη στροφή 2.

A bright early start for @FrankyMorbido12! 🙌



Let's hope this is the beginning of a return to the form we know he has! 🤞#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/KMbv0h54EC