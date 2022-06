Στην αυστριακή ομάδα προκαλεί μόνο ικανοποίηση το γεγονός πως οι δύο της οδηγοί είναι στη μάχη του τίτλου και συνεχώς διεκδικούν νίκες.

Στο Grand Prix Μονακό η Red Bull Racing είδε τον Σέρχιο Πέρεζ να κερδίζει τον αγώνα μπροστά από τον Κάρλος Σάινθ της Ferrari. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη του Μεξικανού στο 2022 και δεύτερη με τα χρώματα των «ταύρων». Ως αποτέλεσμα, βρίσκεται μόλις 15 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Μαξ Φερστάπεν.

Η συμμετοχή του Πέρεζ στη μάχη του πρωταθλήματος είναι ένας ευχάριστος πονοκέφαλος για τη Red Bull Racing, καθώς έχει δύο οδηγούς που μάχονται πλέον για νίκες και είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί. Μάλιστα ο επικεφαλής της ομάδας, Κρίστιαν Χόρνερ ανέφερε πως δεν έχει κανένα πρόβλημα ακόμα κι αν ο Φερστάπεν δεν είναι αυτός που θα φέρει το πρωτάθλημα στο Μίλτον Κέινς.

«Φυσικά για εμάς το πρωτάθλημα κατασκευαστών είναι το πιο σημαντικό. Για εμάς δεν μας νοιάζει ποιος από τους δύο οδηγούς μας θα είναι ο πρωταθλητής. Ο Μαξ και ο Τσέκο είναι οδηγοί της Red Bull Racing και έχουν ίσες ευκαιρίες. Φυσικά έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη σεζόν και είναι πολύ ωραίο που έχουμε δύο οδηγούς στην κορυφή της κατάταξης. Ο Τσέκο είναι στην καλύτερη κατάσταση της καριέρας του και κάνει φανταστική δουλειά. Είδαμε και την pole position που πήρε στην Τζέντα. Είναι φοβερό για εμάς που οι δύο οδηγοί δουλεύουν μαζί με αρμονία. Η Ferrari είναι μία μεγάλη αντίπαλος και πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί για να έχουμε τους οδηγούς μας μπροστά από τους δικούς τους», ανέφερε ο Βρετανός στο motorsport.com.

Την προηγούμενη εβδομάδα στην Ισπανία, ο Πέρεζ είχε δεχθεί εντολές για να αφήσει τον Φερστάπεν να τον περάσει, όμως η απάντησή του ήρθε άμεσα. Ο Χόρνερ θέλησε να εξηγήσει την εμφάνιση του Μεξικανού στο Μονακό: «Πάντα απολάμβανε το Μονακό και θυμάμαι όταν οδηγούσε για την ομάδα μου στο GP2 ήταν ιδιαίτερα δυνατός. Ειδικά στον επόμενο αγώνα που είναι στο Αζερμπαϊτζάν είναι τρομερά γρήγορος. Κάναμε συζητήσεις αμέσως μετά τη Βαρκελώνη και δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Κατανόησε την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί. Οδηγεί φανταστικά και η αυτοπεποίθησή του είναι στα ύψη. Η διαφορά του πλέον από τον Μαξ είναι πολύ μικρή».

Λίγα 24ωρα μετά το θρίαμβό του στους στενούς δρόμους του Πριγκιπάτου, η Red Bull Racing ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Πέρεζ για τα επόμενα δύο χρόνια.

