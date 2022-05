H νίκη στους στενούς δρόμους του Πριγκιπάτου είναι το όριο του κάθε οδηγού και επιβάλλονται οι ανάλογοι πανηγυρισμοί.

Ποιος να το περίμενε πως στο Grand Prix Μονακό του 2022 ότι ο Σέρχιο Πέρεζ θα είναι ο μεγάλος νικητής... Σε έναν χαοτικό αγώνα, που καθυστέρησε μία ώρα να ξεκινήσει και διεκόπη κατά τη διάρκειά του, ο Μεξικανός ήταν άπταιστος, ταχύτατος και πήρε την πρώτη του φετινή νίκη και τρίτη στην καριέρα του.

Η ομάδα του αξίζει επίσης συγχαρητήρια για την άψογη στρατηγική, σε ακόμα έναν αγώνα που η Ferrari ήταν το απόλυτο φαβορί. Στη Scuderia έχουν πολλά ζητήματα να λύσουν με την κακή στρατηγική που κόστισε τη νίκη και την πρωτοπορία στο πρωτάθλημα οδηγών.

Victory in the race everyone wants to win 🏆 @SChecoPerez 🇲🇽 pic.twitter.com/bMBSDrmEjL