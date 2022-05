Λίγα 24ωρα μετά το θρίαμβο στο Πριγκιπάτο του Μονακό, ο Σέρχιο Πέρεζ ανανέωσε τη συνεργασία του με τη Red Bull Racing.

Κάτοικος του Μίλτον Κέινς μέχρι το 2024 θα παραμείνει ο Σέρχιο Πέρεζ, όπως ανακοίνωσε η Red Bull Racing. O Μεξικανός οδηγός επιβραβεύθηκε και με το παραπάνω για τη νίκη του στο Grand Prix Μονακό, με την αυστριακή ομάδα να του προσφέρει ένα νέο συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο 32χρονος οδηγός πήγε στη Red Bull Racing το 2021 δίπλα στον Μαξ Φερστάπεν κι από τότε έχει κατακτήσει δύο νίκες με την αυστριακή ομάδα. Επιπλέον έπαιξε τεράστιο ρόλο στον... μεγάλο τελικό του 2021 στο Άμπου Ντάμπι, όπου κατέκτησε το πρωτάθλημα ο Ολλανδός teammate του, κάνοντας εξαιρετική άμυνα στον Λιούις Χάμιλτον, σε μία μάχη για την 1η θέση.

Ο Σέρχιο Πέρεζ μίλησε για το νέο του συμβόλαιο με τη Red Bull Racing: «Η περασμένη εβδομάδα για εμένα ήταν καταπληκτική. Κέρδισα το Grand Prix Μονακό, ένα όνειρο που κάθε οδηγός θέλει να ζήσει και με την ανανέωση του συμβολαίου μου είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενος. Είμαι περήφανος που είμαι μέλος αυτής της ομάδας και νιώθω σαν στο σπίτι μου. Δουλεύουμε πολύ σκληρά μαζί με τον Μαξ εντός κι εκτός πίστας και πιέζουμε πολύ ο ένας τον άλλο. Είμαι ενθουσιασμένος και ανυπομονώ να δω τι μου επιφυλάσσει το μέλλον».

Από τη μεριά του ο επικεφαλής της Red Bull Racing, Κρίστιαν Χόρνερ, πρόσθεσε: «Από τη στιγμή που ο Πέρεζ ήρθε στη Red Bull Racing, έχει κάνει φανταστική δουλειά. Έχει αποδείξει πολλές φορές πως είναι ένας πολύ ομαδικός παίκτης και φέτος έχει κάνει ακόμα ένα βήμα μειώνοντας τη διαφορά του από τον παγκόσμιο πρωταθλητή Μαξ Φερστάπεν. Απόδειξη η pole position του στην Τζέντα και η φανταστική του νίκη στο Μονακό. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο Τσέκο θα συνεχίσει να αγωνίζεται για εμάς μέχρι το 2024. Σε συνεργασία με τον Μαξ, πιστεύουμε πως μπορούν να μας προσφέρουν τα μεγαλύτερα βραβεία στη Formula 1».

Η επέκταση του συμβολαίου του Πέρεζ για ακόμα δύο χρόνια, δείχνει την πίστη της αυστριακής ομάδας στο πρόσωπό του, καθώς μαζί με τον Φερστάπεν έχουν αποδείξει πως η συνεργασία τους φέρνει επιτυχίες.

