Έπειτα από έναν ακόμη αγώνα με ελάχιστα προσπεράσματα στο Μονακό, ξεκίνησαν νέες πιέσεις ώστε να γίνουν αλλαγές στη διαδρομή.

Από το 1950 όπου διεξήχθη ο πρώτος αγώνας της Formula 1 στο Μονακό, η διαδρομή έχει αλλάξει σε αρκετά μεγάλο βαθμό, ωστόσο τα σημεία απ’ όπου περνούν τα μονοθέσια είναι λίγο-πολύ ίδια. Με την πάροδο του χρόνου όμως και την εξέλιξη των μονοθεσίων, τα προσπεράσματα άρχισαν να γίνονται από δύσκολα έως αδύνατα.

Αυτό το είδαμε και στοv φετινό αγώνα, με τον Λιούις Χάμιλτον της Mercedes-AMG να μην μπορεί να προσπεράσει τον Φερνάντο Αλόνσο της Alpine, o οποίος κινούνταν μέχρι και 4 δευτερόλεπτα πιο αργά από τον πρωτοπόρο του αγώνα, Σέρχιο Πέρεζ. Αυτό προκάλεσε τη δυσαρέσκεια του επικεφαλής της γερμανικής ομάδας, Τότο Βολφ, ο οποίος πιστεύει πως η χάραξη της πίστας πρέπει να αλλάξει στο μέλλον.

«Είναι εμφανές πως η θέση στην πίστα είναι το πιο ισχυρό σου όπλο στο Μονακό. Τα 5 δευτερόλεπτα που κινούνταν πιο αργά ο Αλόνσο είναι ρυθμός Formula 2, αλλά πρέπει να δούμε αν μπορεί να αλλάξει η χάραξη. Έχουμε ένα υπερθέαμα στο Μονακό, είναι μία φανταστική τοποθεσία. Είναι φοβερό το να είμαστε εδώ, αλλά μάλλον πρέπει να δούμε μήπως πρέπει να αλλάξει η πίστα. Τώρα μπορείς να κάνεις έναν γύρο 5 δευτερόλεπτα πιο αργά από αυτό που μπορείς και δεν σε προσπερνάει κανένας. Δεν ξέρω τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, θα μπορούσαμε να απαλλαχθούμε από το σικέιν μετά το τούνελ. Μετά όμως η στροφή Ταμπάκ θα ήταν πολύ γρήγορη. Δεν έχω ιδέα όμως εγώ για το πώς πρέπει να γίνει», ανέφερε ο Αυστριακός μετά το πέσιμο της καρό σημαίας.

Εκτός από τον Χάμιλτον, μάχη είχαμε και για τη νίκη στο Μονακό, με τον Σέρχιο Πέρεζ να έχει κολλημένους πίσω του τις δύο Ferrari και τον teammate του, Μαξ Φερστάπεν. Ο Μεξικανός υπέφερε από φθορά στα εμπρός ελαστικά, όμως ο Σάινθ που εν τέλει τερμάτισε 2ος, δεν είχε ποτέ τη δυνατότητα να επιτεθεί. Ανάλογο σκηνικό είχαμε στα πρώτα στάδια του αγώνα, όταν ορισμένοι οδηγοί είχαν τα ενδιάμεσα ελαστικά και ενώ ήταν τουλάχιστον τέσσερα δευτερόλεπτα ταχύτεροι από αυτούς που είχαν ελαστικά βροχής, δεν μπορούσαν να προσπεράσουν εύκολα.

Το Μονακό βρίσκεται σε μία αρκετά ευάλωτη θέση μιας και δεν έχει συμβόλαιο για να φιλοξενήσει αγώνα Formula 1 το 2023. Τώρα οι απαιτήσεις ώστε να αλλάξει χάραξη η διαδρομή, φέρνει ακόμα περισσότερη πίεση στη διοργάνωση.

