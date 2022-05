Ο Βρετανός επέλεξε να χρησιμοποιήσει ένα ειδικό κράνος για τον αγώνα της F1 στο Πριγκιπάτο κι ευελπιστεί να του φέρει γούρι.

Η αγωνιστική ανάκαμψη της Mercedes-AMG Petronas ξεκίνησε στον αγώνα της Ισπανίας, με την W13 να είναι ιδιαίτερα γρήγορη στα χέρια των Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ. Αυτό φάνηκε τόσο στο γενικότερο ρυθμό τους, όσο και στα τελικά αποτελέσματα, με τους δύο οδηγούς να τερματίζουν στις θέσεις 3-5 στη Βαρκελώνη.

Η Formula 1 επισκέπτεται αυτό το τριήμερο το Μονακό, για τον έβδομο αγώνα της φετινής σεζόν. Εκεί η γερμανική ομάδα δεν περιμένει ένα καλό αποτέλεσμα, καθώς θεωρεί τη διαδρομή στο Πριγκιπάτο ότι δεν της ταιριάζει καθόλου. Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο έτσι και εφέτος, οι οδηγοί θα χρησιμοποιήσουν ειδικά κράνη για το αγωνιστικό τριήμερο.

Ένας από αυτούς που θα έχει διαφορετικού χρώματος κράνος είναι ο Λιούις Χάμιλτον. Το νέο σχέδιο έχει εμπνευστεί από τον αγαπημένο του κρύσταλλο, τον αμέθυστο και δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον Αμερικανό καλλιτέχνη, Ντάνιελ Άρσαμ. Το κίτρινο χρώμα έχει αντικατασταθεί από το λευκό, ενώ την εμφάνισή τους κάνουν μωβ λεπτομέρειες που αναπαριστούν κρυστάλλους αμέθυστου.

Αξίζει να σημειωθεί πως μετά το Grand Prix Μονακό, το κράνος θα πωληθεί σε δημοπρασία. Τα έσοδα θα διατεθούν μάλιστα στο ίδρυμα του Λιούις Χάμιλτον, Mission 44, το οποίο βοηθά παιδιά μειονοτήτων να αναδειχθούν σε επαγγελματικό επίπεδο.

