O Τακάκι Νακαγκάμι της LCR Honda ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών στην πίστα του Μουτζέλο.

Με εντυπωσιακό τρόπο ξεκίνησε το Grand Prix Ιταλίας για την LCR Honda, με τον Τακάκι Νακαγκάμι να γράφει τον ταχύτερο χρόνο στο FP1. O Ιάπωνας σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 1:46,662. H επίδοσή του ήταν εντυπωσιακή, καθώς άφησε στη 2η θέση τον Αλέις Εσπαργκαρό της Aprilia για σχεδόν μισό δευτερόλεπτο. Ο Ισπανός μάλιστα έκανε τον ίδιο χρόνο με τον Πέκο Μπανάια της Ducati, που ολοκλήρωσε στην 3η θέση. Εντυπωσιακά μικρές ήταν οι διαφορές στο Μουτζέλο στην εναρκτήρια περίοδο, με τους πρώτους 15 αναβάτες να έχουν διαφορά μικρότερη του ενός δευτερολέπτου.

Ας δούμε τι έγινε στο πρώτο 45λεπτο του αγωνιστικού τριημέρου. Με το που άνοιξε το πράσινο φως στο τέλος του pitlane, oι αναβάτες βγήκαν για τα πρώτα τους αναγνωριστικά περάσματα. Μέχρι να βρουν το ρυθμό τους χρειάστηκαν λίγοι γύροι, με τις ομάδες να έχουν τα δικά τους προγράμματα για το FP1.

The riders head out on track! 🤩#MotoGP gets its first taste of Mugello in 2022! 🙌#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/mQsI1effyx — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 27, 2022

Όπως ήταν λογικό, με κάθε πέρασμα θα υπήρχε βελτίωση και στην πρόσφυση της πίστας. Στα πρώτα λεπτά ξεχώρισαν οι Ρινς, Νακαγκάμι, Μπαστιανίνι, Αλέις Εσπαργκαρό, όμως ο ταχύτερος μετά το πρώτο τέταρτο ήταν ο Μπανάια με το 1:47,070.

Ησυχία επικρατούσε στην πίστα τα επόμενα λεπτά, μέχρι να γεμίσει και πάλι από τους αναβάτες του MotoGP. Πολύ ενδιαφέρον ήταν το γεγονός πως η Aprilia στη μοτοσικλέτα του Σαβαντόρι δοκίμαζε μία αεροτομή στο πίσω μέρος αλά Formula 1. Οι χρόνοι συνέχισαν να πέφτουν, με τους Νακαγκάμι και Εσπαργκαρό να ξεπερνούν τον Μπανάια. Πολύ τρομακτική στιγμή είχε ο Ολιβέιρα, ο οποίος στην ευθεία εκκίνησης/τερματισμού έδινε μάχη με τον Εσπαργκαρό και με περισσότερα από 300 χλμ/ώρα, πάτησε στο γρασίδι.

The shoulder cam is back this weekend! 🙌@PeccoBagnaia takes us around the Mugello circuit with some stunning shots! 🤩#MotoGP | #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/R1hJHVvB6V — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 27, 2022

Σε αντίθεση με το τι βλέπαμε σε προηγούμενους αγώνες, αρκετές μοτοσικλέτες της Ducati ήταν εντός της πρώτης 10άδας. Με 10 λεπτά να απομένουν, το ιταλικό εργοστάσιο είχε τρεις GP22 και μία GP21 στις θέσεις αυτές. Όμως η κατάταξη άλλαξε στα τελευταία 5 λεπτά.

I spy some new aero! 👀@lorysava32 has an interesting winglet on the tail unit of his RS-GP! 🤩#MotoGP | #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/6dHuV5Ak0V May 27, 2022

Οι Βινιάλες, Πολ Εσπαργκαρό, Μίλερ και Μαρίνι μπήκαν στην πρώτη 10άδας, από την οποία εκτοπίστηκε ο Κουαρταραρό. Αυτός που ήταν σε τρομερή φόρμα και το απέδειξε ήταν ο Νακαγκάμι που βελτίωσε την ταχύτερη επίδοση στο 1:46,662, όντας μακράν ο ταχύτερος όλων. Έκπληξη προκάλεσε το γεγονός πως ο Μαρκ Μάρκεθ ήταν στη 18η θέση, ενώ ο αδερφός του, Άλεξ, στο FP1 σημείωσε την κορυφαία τελική ταχύτητα στα 356 χλμ/ώρα. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε δίχως πρόβλημα και με μία Honda στην κορυφή της κατάταξης.

💪 @takanakagami30 is a man on a mission!



The Japanese extends his lead at the top of the standings! 🔥#MotoGP | #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/2N8hrPTV9V — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 27, 2022

Η δράση συνεχίζεται στις 15:10 με τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στην πίστα του Μουτζέλο. Ακολουθήστε τη δράση του Grand Prix Ιταλίας στο gMotion by Gazzetta με LIVE στον αγώνα της Κυριακής

Αποτελέσματα FP1 GP Ιταλίας

Φωτογραφίες: LCR Honda