O Ισπανός μίλησε σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει με το φετινό μονοθέσιο της ιταλικής ομάδας.

Το 2022 η Formula 1 μπήκε σε μία νέα εποχή με τις αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς να έχουν αποτέλεσμα την εμφάνιση πολύ διαφορετικών μονοθέσιων. Η Scuderia Ferrari ξεκίνησε ιδανικά τη σεζόν με το 1-2 στο Grand Prix Μπαχρέιν. Η F1-75 είναι μονοθέσιο-νικητής και τουλάχιστον στα χέρια του Σαρλ Λεκλέρ έχει κατακτήσει δύο νίκες μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα.

Αυτός που δεν μπορεί ακόμα να βρει τα πατήματά του είναι ο Κάρλος Σάινθ. Ο Ισπανός το 2021 έκανε εξαιρετική πρώτη σεζόν στα «κόκκινα», όμως το ξεκίνημα της φετινής χρονιάς είναι απογοητευτικό. Λάθη, κακός ρυθμός και ατυχίες τον έχουν περιορίσει στην 5η θέση της βαθμολογίας των οδηγών μετά από έξι αγώνες.

Ο Σάινθ κατέκτησε την 4η θέση στο Grand Prix Ισπανίας, όμως ο ρυθμός του ήταν ιδιαίτερα κακός. Μάλιστα, αν ο Λιούις Χάμιλτον της Mercedes-ΑMG δεν είχε πρόβλημα με τον κινητήρα του, θα είχε πάρει εκείνος την 4η θέση. Η F1-75 είναι ένα μονοθέσιο που δεν βολεύει τον Σάινθ, με τον οδηγό της Ferrari να προσπαθεί να εξηγήσει γιατί δεν μπορεί να ξεκλειδώσει την πλήρη δυναμική του.

«Είναι πολύ συγκεκριμένοι λόγοι. Είναι πολλές οι λεπτομέρειες γιατί συμβαίνει αυτό. Είναι αρκετά που μπορώ να πω, αλλά δεν γίνεται επειδή κάποια θέματα είναι εμπιστευτικά και άλλα αρκετά προσωπικά. Μπορείτε να δείτε από τις κάμερες πως δεν έχω βρει το ρυθμό που θα ήθελα όπως είχα κάνει πέρυσι. Έτσι έχουν τα πράγματα και πρέπει να προσαρμοστώ ή να φέρω το μονοθέσιο πιο κοντά στο στιλ μου. Αυτά τα δύο απαιτούν χρόνο και εμπειρία. Προϋποθέτει λάθη, δοκιμές και αποτυχίες. Βρίσκομαι σε αυτή τη διαδικασία τώρα», ανέφερε ο 27χρονος μετά το τέλος του Grand Prix Ισπανίας.

Επιπλέον ο Σάινθ τονίζει πως η απόδοσή του έχει μπει στο μικροσκόπιο επειδή ο teammate του, Σαρλ Λεκλέρ έχει καταφέρει να βρει τα μυστικά της F1-75: «Οδηγεί σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Κάνει εντυπωσιακούς χρόνους. Μπορώ να το θαυμάσω αυτό και κατά μία έννοια να το αντιγράψω. Υπό μία έννοια πρέπει να φέρω το μονοθέσιο στα μέτρα μου για να γίνω ταχύτερος. Παραμένω αισιόδοξος και έχω ακόμα κίνητρο να αντιστρέψω την κατάσταση όσο πιο σύντομα γίνεται. Δεν είναι εύκολο έως τώρα. Το βλέπετε από τα λάθη μου πως δυσκολεύομαι να αντλήσω το μέγιστο από το μονοθέσιο. Η F1-75 μου έχει δώσει μία εντελώς καινούργια πρόκληση στην καριέρα μου».

Η παραδοχή αυτή του Σάινθ είναι ιδιαίτερα σημαντική, λίγες ημέρες πριν από το Grand Prix Μονακό, σε έναν αγώνα όπου το 2021 πήρε τη 2η θέση. Μάλιστα, στις κατατακτήριες πριν την έξοδο του Λεκλέρ, κινούνταν σε έναν πολύ καλό ρυθμό και ήταν έτοιμος να αρπάξει εκείνος την pole position.

Μένει να δούμε αν όντως μπορεί ο Κάρλος Σάινθ να αντιστρέψει την κατάσταση και να διεκδικεί στα ίσα νίκες στη φετινή χρονιά.

Hamilton goes the long way around Sainz as the pair battle for P4 #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/a9uTIOnC2n