Η βρετανική ομάδα καλεί την παγκόσμια ομοσπονδία να επιμείνει στην εφαρμογή των κανονισμών, παρά τα παράπονα των οδηγών.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει δημιουργηθεί μία ιδιαίτερη κατάσταση στον κόσμο της Formula 1, που κοντεύει να μετατραπεί σε κόντρα μεταξύ των οδηγών και της FIA. H παγκόσμια ομοσπονδία, μέσω του προέδρου της, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, θέλει να απαγορεύσει στους οδηγούς να φέρουν οποιοδήποτε κόσμημα όσο είναι στα μονοθέσια και παράλληλα να επιβάλλει ειδικών προδιαγραφών εσώρουχα.

Στο πλαίσιο του Grand Prix Μαϊάμι, αρκετοί οδηγοί αντέδρασαν στον κανονισμό, με τους Λιούις Χάμιλτον και Σεμπάστιαν Φέτελ να στέλνουν τα δικά τους μηνύματα με ιδιαίτερο τρόπο. Ο κανονισμός αυτός υπάρχει περισσότερο από μία δεκαετία στη Formula 1, όμως ποτέ δεν έχει εφαρμοστεί έως τώρα.

Ο επικεφαλής της McLaren F1, Αντρέας Σάιντλ, κάλεσε την FIA να παραμείνει πιστή στον κανονισμό που θέλει να εφαρμόσει. Μιλώντας στο Motorsport-Total, ανέφερε: «Ο κανονισμός υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια. Αν έχεις δουλέψει σε άλλες κατηγορίες, θα ξέρεις πως δεν υπάρχει συζήτηση για το ζήτημα. Αν δεν θες να βγάλεις τα κοσμήματά σου ή να φορέσεις το πυρίμαχο εξοπλισμό, απλά δεν θα οδηγήσεις. Είναι απλό και ξεκάθαρο. Υπάρχει όμως ένας ανοικτός διάλογος για να βρεθούν οι σωστές λύσεις».

Στα paddock της Formula 1, δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι η αυστηρή εφαρμογή του κανονισμού γίνεται ειδικά για να στοχοποιηθεί ο Λιούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός έχει ξεκαθαρίσει πως έχει αφαιρέσει όσα σκουλαρίκια μπορούσε, όμως ορισμένα όπως αυτό στη μύτη του, χρειάζεται χειρουργική επέμβαση για να αφαιρεθεί. Ωστόσο δεν είναι ιδιαίτερα ζεστός στο να το πράξει. Η FIA του έδωσε συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο ώστε να συμμορφωθεί με τον κανονισμό αυτό, αλλιώς δεν αποκλείεται να του απαγορεύσει τη συμμετοχή στο Grand Prix του Μονακό.

Η πίεση εφαρμογής του κανονισμού της FIA αναφορικά με τα κοσμήματα έχει δημιουργήσει ιδιαίτερες εντυπώσεις. Βέβαια στο πλαίσιο του Grand Prix Μαϊάμι, οι οδηγοί ζήτησαν από την παγκόσμια ομοσπονδία να λάβει μέτρα για την ασφάλειά τους στη στροφή 14-15 όπου είχε έξοδο ο Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari. Αυτό δεν έγινε ποτέ με αποτέλεσμα ο Έστεμπαν Όκον της Alpine στην έξοδο που είχε στο ίδιο σημείο στο FP3 να τραυματιστεί, καθώς δέχθηκε 51G κατά τη σύγκρουσή του με τον τοίχο. Η δύναμη αυτή ήταν ανάλογη με αυτή που δέχθηκε ο Μαξ Φερστάπεν στο Grand Prix Μ. Βρετανίας το 2021 όταν είχε πρόσκρουσε με 250 χλμ/ώρα στα προστατευτικά ελαστικά.

