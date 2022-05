Το Βερολίνο φιλοξενεί αυτό το Σαββατοκύριακο δύο γύρους του παγκοσμίου πρωταθλήματος ηλεκτρικών μονοθεσίων.

Τη δεύτερη νίκη του σε επτά αγώνες της σεζόν 2021-2022 για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula E πανηγύρισε ο Εντοάρντο Μορτάρα. Ο οδηγός της ROKiT Venturi Racing ήταν αλάνθαστος στο πρώτο εκ των δύο ePrix που διεξάγονται στο Βερολίνο της Γερμανίας, πράγμα που του επέτρεψε να σκαρφαλώσει στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας.

Ο γεννημένος στην Γενεύη οδηγός, χρειάστηκε να παίξει άμυνα στις συνεχείς επιθέσεις του πρώην οδηγού της Formula 1, Ζακ-Ερίκ Βερν. Ο οδηγός της DS TECHEETAH έκανε την τελευταία επίθεση στον γύρο 37, αλλά η αμυντική γραμμή του Μορτάρα του εξασφάλισε τα ηνία και εν συνεχεία τη νίκη.

Το βάθρο συμπλήρωσε ο Στόφελ Φαντούρν της Mercedes-EQ, αποτέλεσμα που τον διατήρησε στην κορυφή της βαθμολογίας. Μάλιστα, του επέτρεψε να ανοίξει και λίγο τη διαφορά του στη βαθμολογία, παρότι στην πορεία του αγώνα είχε πέσει ακόμα και δωδέκατος στο γύρο 12.

Κι αυτό διότι ο διώκτης του σε αυτή, Μιτς Έβανς της Jaguar, TCS Racing, έμεινε πίσω από τον Αντρέ Λότερερ της Porsche.



Αναλυτικά η κατάταξη του 7ου γύρου της σεζόν:

Δείτε τα highlights του πρώτου ePrix στο παλιό αεροδρόμιο Τέμπελχοφ, στο παρακάτω video...

Highlights from Round 7 are here! 🚨



Catch up on all the best moments from the first race of our double-header at Tempelhof below 👇



🇩🇪 2022 @Shell_Recharge #BerlinEPrix