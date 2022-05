Παρά την έλλειψη αναβαθμίσεων, η F1-75 έχει ένα πολύ ιδιαίτερο πλεονέκτημα έναντι της RB18 και αυτό θα παίξει καθοριστικό ρόλο στον επόμενο αγώνα της F1.

Έπειτα από πέντε αγώνες στο 2022, η Scuderia Ferrari προηγείται στη βαθμολογία οδηγών και κατασκευαστών. Όμως το παράδοξο της υπόθεσης στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 είναι πως μετρά δύο νίκες, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν έχει τρεις. Μεγάλη σημασία όμως έχει το γεγονός πως ο Ολλανδός έχει δύο εγκαταλείψεις μέχρι τώρα στη σεζόν και για το λόγο αυτό η μεταξύ τους διαφορά είναι στους 19 βαθμούς.

Η αυστριακή ομάδα έχει φέρει μια σειρά από μεγάλες αναβαθμίσεις που την έχουν βοηθήσει όχι απλά να πλησιάσει την ιταλική ομάδα, αλλά και να την ξεπεράσει. Αυτό έχει αποδειχθεί εξάλλου στους τελευταίους δύο αγώνες όπου ο Φερστάπεν έχει θριαμβεύσει. Αμφότερες όμως ετοιμάζουν νέα πακέτα με αναβαθμίσεις που θα έρθουν στον επόμενο αγώνα, το Grand Prix Ισπανίας.

Το μεγάλο ατού της RB18 είναι η ταχύτητα στις ευθείες, κάτι που της έχει δώσει μεγάλο πλεονέκτημα έναντι της F1-75. Αυτό το αναγνωρίζει ο επικεφαλής της ομάδας, Κρίστιαν Χόρνερ, όμως ξέρει πως η Ferrari έχει πλεονέκτημα σε ένα συγκεκριμένο τομέα.

«Φέτος τα μονοθέσια είναι πολύ διαφορετικά στο στήσιμό τους. Εξελίξαμε ένα μονοθέσιο που είναι πολύ αποδοτικό στις ευθείες και αυτό το έχουμε δει σε όλους τους αγώνες μέχρι τώρα. Στη Βαρκελώνη θα είναι διαφορετικά τα πράγματα όμως. Έχει πολλές γρήγορες στροφές και η Ferrari είναι πολύ δυνατή στον τομέα αυτό. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας και πιστεύω πως με τη Ferrari είμαστε πολύ κοντά. Έχουμε δει φοβερές μάχες. Βλέπουμε το σεβασμό που έχουν ο Σαρλ με τον Μαξ, απολαμβάνουν τη μονομαχία τους. Ήλπιζα πως δεν θα είχαμε ακόμα μία τόσο ανταγωνιστική σεζόν όπως πέρυσι, αλλά αυτό που φαίνεται είναι πως όλα θα κριθούν στο τέλος», είπε ο Βρετανός μετά το πέσιμο της καρό σημαίας στο Grand Prix Μαϊάμι.

Το Grand Prix Ισπανίας είναι προγραμματισμένο για τις 20-22 Μαΐου στην πίστα της Καταλονίας. Εκεί οι ομάδες θα φέρουν αρκετές αναβαθμίσεις όπως συνηθίζεται κάθε χρόνο και μένει να δούμε ποιος θα κάνει το βήμα παραπάνω στον τομέα της εξέλιξης.

The move that did it 👊 #MiamiGP pic.twitter.com/mJVHyQhrNN