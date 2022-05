Το κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών επιστρέφει αυτό το τριήμερο, με τον έβδομο αγώνα στο 2022 να διεξάγεται στο θρυλικό Λε Μαν.

Έπειτα από δύο εβδομάδες, το MotoGP ετοιμάζεται για ακόμα μία συναρπαστική μάχη, αυτή τη φορά με το Grand Prix Γαλλίας. Ο έβδομος αγώνας της σεζόν θα πραγματοποιηθεί στην πίστα του Λε Μαν το τριήμερο 13-15 Μαΐου, με τη δράση να αναμένεται με αγωνία.

Στη Χερέθ, στην Ισπανία, είδαμε την Ducati με τον Πέκο Μπανάια να παίρνει μια επιβλητική νίκη και να «φωνάζει» πως φέτος είναι σε θέση να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Αυτό δεν είναι απλό, καθώς ο Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha δείχνει να είναι σε εξαιρετική φόρμα και προηγείται στη βαθμολογία αναβατών με 89 βαθμούς. Από κοντά ακολουθεί ο Αλέις Εσπαργκαρό της Aprilia με 82, με τους δύο να έχουν ένα μαξιλαράκι ασφαλείας από το υπόλοιπο grid.

Λίγες ημέρες μετά το GP Ισπανίας πραγματοποιήθηκαν δύο ημέρες δοκιμών στη Χερέθ, όπου όλα τα εργοστάσια δοκίμασαν λύσεις ώστε να κάνουν τις μοτοσικλέτες τους ταχύτερες. Αυτό αναμένεται να έχει αντίκτυπο στους επόμενους αγώνες, με αρκετές ομάδες να ψάχνουν επιπλέον απόδοση.

Όπως γίνεται κάθε χρόνο, ο καιρός στο Λε Μαν αναμένεται να παίξει τα δικά του παιχνίδια, κάνοντας το τριήμερο ιδιαίτερα απρόβλεπτο για τις ομάδες και τους αναβάτες. H μέχρι τώρα πρόγνωση κάνει λόγο για βροχόπτωση τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή.

France, c'est parti! 🙌



We head to the iconic circuit of Le Mans for Round 7️! ✊ #FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/5QIrMyoPSr