Δοκιμές MotoGP Χερέθ: Δουλειά ουσίας ενόψει συνέχειας

Οι αναβάτες του MotoGP είχαν την ευκαιρία να δουλέψουν σε νέα εξαρτήματα και ρυθμίσεις τη Δευτέρα στην Ισπανία.

Για πολλούς, η Δευτέρα μετά το αγωνιστικό τριήμερο MotoGP στην πίστα Χερέθ ήταν πιο σημαντική ακόμα και από τον ίδιο τον αγώνα. Αρκετοί είναι εκείνοι που αναζητούν λύσεις σε προβλήματα που τους απασχολούν με το στήσιμο της μοτοσικλέτας και μια ημέρα δοκιμών είναι ικανή να κάνει τη διαφορά για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Η Honda ήταν εκείνη που είχε την περισσότερη δουλειά στην πίστα με τον Μάρκ Μάρκεθ να δοκιμάζει πολλά νέα πράγματα στη μοτοσικλέτα του. Ο Ισπανός είχε τρεις διαφορετικές μοτοσικλέτες στο γκαράζ του, ωστόσο στο τέλος της ημέρας παραδέχτηκε ότι παρά το γεγονός ότι κατάλαβε αρκετά πράγματα, το βασικό πρόβλημα της μοτοσικλέτας παραμένει άλυτο. Στην KTM αίσθηση έκανε το νέο σύστημα εξάτμισης το οποίο δοκίμασε ο Μπράντ Μπίντερ (2ος στην κατάταξη των δοκιμών) και ο Μιγκέλ Ολιβέιρα, ενώ δούλεψαν πολύ και τη γεωμετρία της μοτοσικλέτας.

An extended stay in Jerez! 😎



Take a look at the track action from the #JerezTest ✊ #MotoGP pic.twitter.com/n1m2CxcvCm