Ο παγκόσμιος πρωταθλητής της F1 εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν περίμενε να είναι ανταγωνιστικός στις κατατακτήριες.

Συνήθως ο Μαξ Φερστάπεν είναι από απογοητευμένος έως… έξαλλος όταν μένει πίσω από τους αντιπάλους του. Όμως αυτή τη φορά, στις κατατακτήριες δοκιμές του παρθενικού Grand Prix του Μαϊάμι, τα πράγματα ήταν διαφορετικά.

Παρότι ο μεγάλος του αντίπαλος στη μάχη του τίτλου, Σαρλ Λεκλέρ, πανηγύρισε για τρίτη φορά φέτος την pole position και παρότι η Scuderia Ferrari έκανε για πρώτη φορά από το 2019 το 1-2 στις κατατακτήριες, ο Φερστάπεν είχε λόγους να βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο κι όχι μισοάδειο.

Βλέπετε, έχασε σχεδόν εξ ολοκλήρου τις ελεύθερες δοκιμές της Παρασκευής, πράγμα που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό σε μία νέα, άγνωστη πίστα, στην οποία κάθε χιλιόμετρο εμπειρίας είναι πολύτιμο. Κι αυτό τόνισε στη συνέντευξή του αμέσως μετά το τέλος της μάχης για την pole, στην οποία ηττήθηκε στις… καθυστερήσεις και μάλιστα για 195 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

«Σε γενικές γραμμές είμαι ικανοποιημένος από το πως κύλησαν οι κατατακτήριες δοκιμές. Χθες δεν έκανα περισσότερους από 4-5 γύρους. Σήμερα προσπαθούσα ακόμα να μάθω την πίστα, να βρω έστω αξιοπρεπή ισορροπία στο μονοθέσιο και το να είμαι τόσο ανταγωνιστικός στις κατατακτήριες, αποτέλεσε μία ευχάριστη έκπληξη. Διότι δεν είναι μία αγωνιστική διαδρομή την οποία μπορείς να μάθεις εύκολα. Προφανώς πάντα θέλεις να είσαι στην pole position αλλά τηρουμένων των αναλογιών, νομίζω πως κάναμε πολύ καλή δουλειά. Όμως πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε τα Σαββατοκύριακά μας λιγότερο δύσκολα», είπε ο οδηγός της Red Bull Racing.

