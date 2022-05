Ο οδηγός της Red Bull Racing ξεκίνησε με το αριστερό στο ντεμπούτο της F1 στη Φλόριδα.

Μετά το θριαμβευτικό 1-2 στο Grand Prix της Εμίλια-Ρομάνια, η Red Bull Racing έκανε το υπερατλαντικό ταξίδι με προορισμό το Μαϊάμι, στοχεύοντας σε μία νέα νίκη που να τη φέρει μπροστά από τη Ferrari στη βαθμολογία των κατασκευαστών (υστερεί κατά 11 πόντους).

Σε ατομικό επίπεδο, με 26 βαθμούς το μέγιστο που μπορεί να πάρει στον αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο Μαξ Φερστάπεν θέλει να μειώσει κι άλλο την απόσταση από τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Σαρλ Λεκλέρ, που τώρα ορίζεται στους 27 πόντους.

Ωστόσο, για τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή, η παρθενική επίσκεψη του σπορ στη Φλόριδα δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο. Στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών είχε μία επαφή με τον τοίχο από την οποία φάνηκε να συνεχίζει αλώβητος αλλά η ομάδα του, δεν θέλησε να το ρισκάρει.





Έτσι προχώρησαν σε αλλαγή κιβωτίου ταχυτήτων στην RB18, πράγμα που «θυσίαζε» και μέρος του FP2. Προσωρινά η τύχη φάνηκε να χαμογελά στους ταύρους αφού το ατύχημα του Κάρλος Σάινθ και η κόκκινη σημαία, περιόρισαν τη δράση. Αλλά όπως είπαμε, η τύχη ήταν προσωρινή.

Ο Φερστάπεν πρόλαβε να κάνει μόνο ένα γύρο προτού εμφανιστούν νέα προβλήματα. Καπνός έβγαινε από τα πίσω φρένα που υπερθερμαίνονταν διότι σταματούσε στην πίστα, έχοντας πρόβλημα στο σύστημα διεύθυνσης, το οποίο οφειλόταν στα υδραυλικά.

Max Verstappen feeling the (Miami) heat! ☀️



The Dutchman suffered a brake fire and steering troubles, cutting his second practice session short 😩#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/FA2NDO8ZOy