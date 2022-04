Στον αγώνα της F1 στην Ίμολα γίναμε μάρτυρες μίας σκηνής που δεν περιμέναμε να δούμε ποτέ στη φετινή σεζόν.

Όχι μία, αλλά δύο φορές ο οδηγός της Red Bull Racing, Μαξ Φερστάπεν προσπέρασε τον Λιούις Χάμιλτον στο Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια όπου και κυριάρχησε πλήρως. Οι δύο οδηγοί μονομάχησαν καθ’όλη τη διάρκεια του 2021 για το πρωτάθλημα και με τον τρόπο που όλοι θυμόμαστε, ο Ολλανδός κατάφερε να επικρατήσει στον τελευταίο αγώνα και να πάρει τον τίτλο.

Το 2022 το σκηνικό έχει αλλάξει, με τη Red Bull Racing να συνεχίζει να πρωταγωνιστεί, ενώ η Mercedes-AMG δυσκολεύεται ιδιαίτερα με την W13 E Performance. Η απόδοση του μονοθεσίου της γερμανικής ομάδας είναι ιδιαίτερα απρόβλεπτη και δεν είναι σε θέση να διεκδικήσει όχι απλά νίκες αλλά και βάθρα.

Στο Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια είδαμε τον Φερστάπεν να προσπερνά δύο φορές τον Χάμιλτον και να του ρίχνει γύρο, πριν φτάσει στη δεύτερη νίκη του στο 2022. Η εικόνα αυτή ήταν ιδιαίτερα απογοητευτική για τη Mercedes, που δεν μπορούσε να σώσει τον αγώνα του οδηγού της.

Μετά το τέλος του αγώνα στην Ίμολα, ο Φερστάπεν αναφέρθηκε στη στιγμή που πέρασε τον μεγάλο του αντίπαλο: «Δεν μπορώ να πω πως ήταν έκπληξη για εμένα. Καθ’όλη τη διάρκεια της σεζόν είναι πολύ αργοί. Δεν είναι συναρπαστικό, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, είναι φυσιολογικό. Απλά συνέβη».

Η φετινή σεζόν του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή εξελίσσεται πολύ άσχημα και θυμίζει έντονα αυτή του 2009. Όντας 37 ετών, βρίσκεται κοντά στο τέλος της καριέρας του, με το συμβόλαιό του να ολοκληρώνεται το 2023. Με αφορμή το πολύ άσχημο ξεκίνημα του Χάμιλτον στο 2022, ο σύμβουλος της Red Bull σε θέματα Formula 1, Χέλμουτ Μάρκο, αστειεύτηκε πως έπρεπε ο οδηγός της Mercedes να έχει κρεμάσει τα γάντια του.

«Στην Ίμολα του ρίξαμε γύρο, οπότε μάλλον θα έπρεπε να έχει σταματήσει να αγωνίζεται στο τέλος του 2021. Αυτό μπορεί να σκέφτεται», ανέφερε ο Αυστριακός στο Sky F1 μετά το τέλος του GP Εμίλια-Ρομάνια.

