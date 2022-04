Ο Μαξ Φερστάπεν κυριάρχησε απόλυτα στο GP της F1 στην Ίμολα και ο Σέρχιο Πέρεζ συμπλήρωσε το 1-2 της RBR – 6ος ο Λεκλέρ.

Ένας εκπληκτικός Μαξ Φερστάπεν ήταν ο θριαμβευτής του GP Εμίλια-Ρομάνια στην Ίμολα, κατακτώντας μια πολύ σημαντική νίκη τόσο για βαθμολογικά όσο και ψυχολογικά. Ήταν μια σπουδαία ημέρα για τη Red Bull Racing, που έκανε το 1-2 μέσα στην έδρα της Ferrari, καθώς ο Σέρχιο Πέρεζ τερμάτισε στη 2η θέση. Ο Λάντο Νόρις της McLaren πήρε την 3η θέση και ανέβηκε στο βάθρο για πρώτη φορά φέτος.

Ο Σαρλ Λεκλέρ δεν μπορούσε να χτυπήσει τις Red Bull και στο τέλος δεν απέφυγε το λάθος. Τελικά πήρε την 6η θέση και παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας, αν και οι χιλιάδες τιφόζι που κατέκλυσαν την ιταλική πίστα περίμεναν σίγουρα κάτι περισσότερο.

Εκκίνηση και SC

Η βροχή είχε σταματήσει στην Ίμολα αλλά η πίστα ήταν αρκετά βρεγμένη και όλοι οι οδηγοί πήραν τις θέσεις τους στην εκκίνηση με τα ενδιάμεσα ελαστικά της Pirelli στα μονοθέσιά τους. Μόλις έσβησαν τα κόκκινα φώτα ο Μαξ Φερστάπεν ξεκίνησε πολύ καλά από την pole position και κράτησε τη δεύτερη θέση. Με μεγάλη χαρά στη Red Bull Racing είδαν και τον Σέρχιο Πέρεζ να κάνει καλή εκκίνηση και να ανεβαίνει δεύτερος, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ έχασε και την 3η θέση από τον Λάντο Νόρις, για να πέσει 4ος, προς μεγάλη απογοήτευση των τιφόζι. Πιο πίσω ο Μάγκνουσεν ήταν 5ος, μπροστά από τους Ράσελ, Μπότας, Αλόνσο, Φέτελ και Τσουνόντα. Ο Χάμιλτον ήταν 12ος.

LAP 1/63



Contact between Ricciardo and Sainz



The Aussie has got going again but the Spaniard is beached in the gravel and out of the race



⚠️ SAFETY CAR DEPLOYED ⚠️#ImolaGP #F1 pic.twitter.com/TGVi9Ogufr April 24, 2022

Και πάλι ο πρώτος γύρος δεν ολοκληρώθηκε κανονικά, καθώς είχαμε εμφάνιση του Αυτοκίνητου Ασφαλείας, λόγω της σύγκρουσης ανάμεσα στους Ρικάρντο και Σάινθ, που άφησε το μονοθέσιο του Ισπανού της Ferrari ακινητοποιημένο στην αμμοπαγίδα για δεύτερο αγώνα, χωρίς να ευθύνεται ο ίδιος αυτήν τη φορά.

Επανεκκίνηση

Στην επανεκκίνηση, λίγους γύρους αργότερα, ο Φερστάπεν διατήρησε χωρίς πρόβλημα την πρωτοπορία, αφού είχε και την «προστασία» του Πέρεζ. Ο Λεκλέρ προσπάθησε αμέσως να επιτεθεί στον Νόρις αλλά χωρίς DRS ο Βρετανός της ΜcLaren διατήρησε την 3η θέση. Πιο πίσω ο Αλόνσο με μεγάλη ζημιά στο μονοθέσιό του, που προκλήθηκε όταν έπεσε πάνω του ο Σουμάχερ, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει.

Ο Λεκλέρ έδωσε στους τιφόζι μια ευκαιρία να πανηγυρίσουν όταν κατάφερε επιτέλους να προσπεράσει τον Νόρις. Ο Μονεγάσκος όμως πλέον είχε μείνει πάνω από 6 δευτερόλεπτα πίσω από τον Φερστάπεν και εκτός από αυτό έπρεπε πρώτα να φτάσει τον Πέρεζ που ήταν περίπου 3” μπροστά του. Οι Red Bull όμως ήταν πολύ γρήγορες σε εκείνο το σημείο του αγώνα και ο Λεκλέρ όχι μόνο δεν πλησίαζε αλλά έβλεπε τη διαφορά από τον Φερστάπεν να ανοίγει.

Πιο πίσω ο Ράσελ ήταν πολύ πιο γρήγορος από τον Μάγκνουσεν που ήταν μπροστά του αλλά δυσκολευόταν πολύ να περάσει. Ο Βρετανός της Mercedes το κατάφερε λίγους γύρους αργότερα, αφήνοντας τον Δανό της Ηaas να δίνει νέα μάχη με τον Βάλτερι Μπότας, Ο έμπειρος Φινλανδός της Alfa Romeo δεν άργησε να βρει κι εκείνος την ευκαιρία να περάσει και να ανέβει στην 6η θέση, πίσω από τον Ράσελ.

Το αίνιγμα των καιρικών συνθηκών

Στην πίστα της Ίμολα είχε αρχίσει να σχηματίζεται μια στεγνή γραμμή αλλά η πρόβλεψη ήταν ότι η βροχή θα επιστρέψει. Έτσι, ομάδες και οδηγοί δεν μπορούσαν εύκολα να αποφασίσουν τη στρατηγική τους, καθώς αυτή θα υπαγορευόταν πρωτίστως από τις συνθήκες. Αυτό τους έβαλε σε μια κατάσταση αναμονής και όλοι έμεναν με τα ελαστικά με τα οποία ξεκίνησαν τον αγώνα, μέχρι να αποφασίσουν ποια είναι η κατάλληλη κίνηση για τη συνέχεια.

Ο Ρικάρντο, που δεν είχε τίποτα να χάσει, αφού είχε πέσει τελευταίος μετά τη σύγκρουση του πρώτου γύρου, ήταν ο πρώτος που μπήκε στα pit για να αλλάξει τα ενδιάμεσα ελαστικά με σλικ. Το παράδειγμά του στον επόμενο γύρο ακολούθησαν κι άλλοι οδηγοί, αφού είδαν τον Αυστραλό να βελτιώνει τους χρόνους του θεαματικά. Στους επόμενους γύρους επικράτησε φρενίτιδα στα pit, καθώς όλοι οι οδηγοί μπήκαν για να βάλουν σλικ ελαστικά.

LAP 19/63



Slicks being bolted on everywhere, including on Checo Perez's car #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/k3mLy1B93J — Formula 1 (@F1) April 24, 2022

Η κατάσταση στην κορυφή δεν άλλαξε μετά τα pit stop, με τον Φερστάπεν να διατηρεί την πρωτοπορία και τον Πέρεζ να ξαναπαίρνει τη 2η θέση. Ο Μεξικανός μπήκε ένα γύρο νωρίτερα για τη δική του αλλαγή και έτσι όταν επέστρεψε στην πίστα πίσω από τον Λεκλέρ είχε τα ελαστικά του σε κανονική θερμοκρασία, ενώ του Λεκλέρ ήταν ακόμα κρύα, και έτσι πέρασε σχετικά εύκολα.

Η ανεπιτυχής επίθεση του Λεκλέρ

Όταν και τα ελαστικά του Λεκλέπ έφτασαν στη σωστή θερμοκρασία, ο Μονεγάσκος κόλλησε πίσω από τον Πέρεζ και άρχισε να τον πιέζει ασφυκτικά. Ο Λεκλέρ ήταν εμφανώς ταχύτερος αλλά χωρίς DRS, που λόγω συνθηκών δεν ήταν ενεργοποιημένο, δεν μπορούσε να περάσει. Για λίγους γύρους οι δυο τους έδωσαν μάχη, μέχρι ο Πέρεζ να ανεβάσει το ρυθμό του και να αρχίσει να απομακρύνεται, γράφοντας ταχύτερους γύρους.

LAP 25/63



📸 Leclerc chasing Perez in the battle for P2



TOP 10

Verstappen

Perez

Leclerc

Norris

Russell

Bottas

Vettel

Magnussen

Tsunoda

Stroll #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/cDfKlop1lC April 24, 2022

Πιο πίσω ο Νόρις διατηρούσε με άνεση την 4η θέση, με διαφορά ασφαλείας από τον 5ο Ράσελ, ο οποίος είχε επίσης πολύ μεγάλη διαφορά από τον Μπότας που ακολουθούσε στην 6η θέση. Ο Φέτελ με πολύ καλή στρατηγική είχε ανέβει στην 7η θέση, μπροστά από τον Μάγκνουσεν. Για τις δύο τελευταίες θέσεις της 10άδας είχαμε μεγάλη μάχη ανάμεσα σε Τσουνόντα, Στρολ, Οκόν, Αλμπον, Γκασλί, Χάμιλτον και Ρικάρντο.

Η βροχή που δεν ήρθε

Οι Red Bull Racing έδειχναν αχτύπητες στην κορυφή, με τον Μαξ Φερστάπεν να έχει πάει τη διαφορά από τον Πέρεζ σε διψήφιο νούμερο και τον Μεξικανό να μην ξεφεύγει αλλά ταυτόχρονα να μην απειλείται ιδιαίτερα από τον Λεκλέρ που ήταν πίσω του στην 3η θέση. Ήταν δύσκολη κατάσταση για τον Μονεγάσκο, που καθώς δεν αναμένονταν άλλα pit stop δεν είχε πολλά βέλη στη φαρέτρα του για να προσπαθήσει να ανατρέψει την κατάσταση.

LAP 34/63



Hamilton chasing Gasly, and with DRS now enabled, the Mercedes man could be about to make a decisive move #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/CmD44aDsSF — Formula 1 (@F1) April 24, 2022

Η βροχή ωστόσο αργούσε να εμφανιστεί και καθώς η κατάσταση της πίστας βελτιωνόταν γύρο με το γύρο οι χρόνοι έπεφταν αλλά δεν είχαμε σημαντικές αλλαγές στην κατάταξη, παρότι στο μεταξύ ενεργοποιήθηκε το DRS. Το πιο χαρακτηριστικό δείγμα της κυριαρχίας του Φερστάπεν ήρθε περίπου 20 γύρους πριν από το τέλος, όταν ο Ολλανδός έριξε γύρο στον Χάμιλτον, τον οδηγό με τον οποίο μαχόταν τροχό με τροχό για τον τίτλο. Σε εκείνο το σημείο ο Βρετανός έδινε μάχη με τον Γκασλί και τον Άλμπον για τη 12η θέση. Υπύρξε πάντως πρόοδος για έναν οδηγό, και αυτός ήταν ο Γιούκι Τσουνόντα της AlphaTauri, που πέρασε τον Μάγκνουσεν για την 8η θέση.

Endgame και τέλος παιχνιδιού

Ο Σαρλ Λεκλέρ έπαιξε το τελευταίο του χαρτί, μπαίνοντας για αλλαγή ελαστικών 13 γύρους πριν από το τέλος, με τα μαλακά να αντικαθιστούν τα βρόχινα. Ο Μονεγάσκος της Ferrari βγήκε στην πίστα πίσω από τον Νόρις, αλλά λίγο αργότερα τον πέρασε εύκολα. Η Red Bull αντέδρασε άμεσα και φώναξε τον Σέρχιο Πέρεζ για αλλαγή ελαστικών στον επόμενο γύρο, και τον Μαξ Φερστάπεν στον μεθεπόμενο.

Η κίνηση της Ferrari έδειξε να αποδίδει, καθώς ο Λεκλέρ «εξαφάνισε» τη διαφορά από τον Πέρεζ και βρέθηκε ακριβώς πίσω του και μέσα στη ζώνη του DRS. Και πάλι όμως η Red Bull ήταν πολύ γρήγορη και ο Πέρεζ κρατήθηκε μπροστά. Ο Λεκλέρ προσπάθησε πολύ, αλλά τελικά δεν απέφυγε το λάθος και βγήκε εκτός πίστας. Ήταν τυχερός ότι χτύπησε ελαφριά στην μπαριέρα και δεν έκανε ζημιά στο μονοθέσιο, αλλά έπρεπε να μπει ξανά για αλλαγή ελαστικών και έπεσε στην 9η θέση.

LAP 54/53



Leclerc has gone into the barriers at the chicane!



He's got going again, returns to the pits and then out again on track but down in P9 #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/242hWCCR8h — Formula 1 (@F1) April 24, 2022

Με την πίεση να έχει φύγει οριστικά από τις πλάτες τους, οι οδηγοί της Red Bull Racing τερμάτισαν σε παράταξη, με τον Μαξ Φερστάπεν να παίρνει μια τεράστια νίκη και τον Σέρχιο Πέρεζ να συμπληρώνει ένα εξαιρετικά σημαντικό 1-2. Ο Λάντο Νόρις «από το πουθενά» έφερε τη Mclaren στην 3η θέση και ανέβηκε στο βάθρο των νικητών. Ο Τζορτζ Ράσελ τερμάτισε 4ος, έχοντας δώσει στους τελευταίους γύρους επική μάχη με τον Βάλτερι Μπότας, που ήταν 5ος. Ο Σαρλ Λεκλέρ κατάφερε τελικά να τερματίσει στην 6η θέση και ακολούθησαν οι Τσουνόντα, Φέτελ, Μάγκνουσεν και Στρολ.

Επόμενος αγώνας είναι το το Grand Prix του Μαϊάμι, που θα διεξαχθεί το 3ήμερο 6-8 Μαΐου.

Αποτελέσματα GP Εμίλια-Ρομάνια