O Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του αγώνα της F1 στο Μαϊάμι, κάνοντας την έκπληξη.

Η δράση συνεχίστηκε στο Miami International Autodrome, με τον Τζορτζ Ράσελ στην κορυφή των χρόνων για λογαριασμό της Mercedes-AMG Petronas. Ο Βρετανός ήταν εντυπωσιακός με τη μαλακή γόμα, έκανε χρόνο 1:29,938 και ήταν 0,106 δευτερόλεπτα ταχύτερος του πάντα γρήγορου Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari. Ο Σέρχιο Πέρεζ ήταν ο μοναδικός οδηγός της Red Bull Racing που έγραψε χρονομετρημένη προσπάθεια, όντας 0,212 δεύτερα. πίσω από τον οδηγό της Mercedes.

O Λιούις Χάμιλτον ολοκλήρωσε τη διαδικασία στην 4η θέση κι αν δεν είχε κάνει ένα πολύ αργό πρώτο κομμάτι, η Mercedes θα είχε κάνει άνετα το 1-2 στη διαδικασία. Την πρώτη 5άδα έκλεισε ο Φερνάντο Αλόνσο με την Alpine, όντας αρκετά κοντά στους ανταγωνιστές του. Συνολικά στην πρώτη 10άδα είχαμε 8 διαφορετικές ομάδες, με τη μεταξύ τους διαφορά να είναι μικρότερη από ένα δευτερόλεπτο.

Στο FP2 δεν είδαμε χρόνο από τον πρωταθλητή Μαξ Φερστάπεν. Η RB18 του αντιμετώπισε πολλά μηχανικά προβλήματα και ο Ολλανδός έχασε πολύτιμο χρόνο. Επίδοση δεν σημείωσε ούτε ο Βάλτερι Μπότας της Alfa Romeo, έπειτα από την έξοδο που είχε στο FP1 και τον κράτησε και το απόγευμα θεατή. Στη δεύτερη περίοδο είδαμε επίσης τον Κάρλος Σάινθ της Ferrari να έχει έξοδο και σύγκρουση με τον τοίχο.

Όπως στο FP1 έτσι και στο FP2 είδαμε πολλά μονοθέσια να βγαίνουν στην πίστα με το που ξεκίνησε η διαδικασία των 60 λεπτών. Οι θερμοκρασίες ήταν πιο χαμηλές σε σχέση με το πρώτο σκέλος, με αυτή της πίστας να είναι στους 42 βαθμούς έναντι των 53 που είχαμε στην πρώτη περίοδο.

Οι δύο οδηγοί της Ferrari ξεκίνησαν δυναμικά και το δεύτερο σκέλος της ημέρας, με τον Σάινθ να έχει τον ταχύτερο χρόνο στο 1:30,964. Όλοι ξεκίνησαν τη διαδικασία με τη μέση γόμα ελαστικών. Στη Red Bull Racing τα προβλήματα συνεχίστηκαν στο μονοθέσιο του Φερστάπεν, με τους μηχανικούς να αλλάζουν προληπτικά το κιβώτιο ταχυτήτων.

🚩 RED FLAG 🚩



Sainz hits the wall at Turn 13



Driver has exited the car and is OK #MiamiGP #F1 pic.twitter.com/HEp0CEYdVU — Formula 1 (@F1) May 6, 2022

Όμως πριν συμπληρωθούν 20 λεπτά, είδαμε την κόκκινη σημαία να κάνει την εμφάνισή της. Ο Κάρλος Σάινθ έχασε τον έλεγχο στην έξοδο της στροφής 13, πριν το απαιτητικό σικέιν 14-15 και διέλυσε την F1-75 του στον τοίχο. Μέχρι εκείνο το σημείο, ο Ισπανός ήταν στην 1η θέση, με τους Πέρεζ, Λεκλέρ, Γκασλί και Ζου να τον ακολουθούν.

Η διαδικασία συνεχίστηκε με 31 λεπτά να απομένουν, με 18 οδηγούς να βγαίνουν στην πίστα με τη μαλακή γόμα ελαστικών, συμπεριλαμβανομένου του Φερστάπεν. Τα προβλήματα για τον Ολλανδό συνεχίστηκαν. Όπως ανέφερε στον ασύρματο, δεν μπορούσε να στρίψει την RB18, με το σύστημα πέδησης πίσω δεξιά να πιάνει μάλιστα φωτιά. Ευτυχώς για τον ίδιο και την ομάδα του, κατάφερε να επιστρέψει στο γκαράζ.

Ο Λεκλέρ πήρε την πρωτοπορία με χρόνο στο 1:30,044 και πίσω του για μόλις ένα δέκατο ήταν ο Χάμιλτον με την W13. O οδηγός της Ferrari δεν έμεινε για πολύ εκεί, καθώς ο Ράσελ ανέβηκε στην κορυφή της κατάταξης με το 1:29,938. H Mercedeς φαίνεται ιδιαίτερα δυνατή στο Μαϊάμι, με τις αναβαθμίσεις -προς ώρας- να δουλεύουν ιδανικά. Μάλιστα ο Χάμιλτον πήγε για έναν ακόμα γύρο που θα τον έφερνε μπροστά από τον Ράσελ, αλλά επέστρεψε στο γκαράζ γιατί ο χρόνος κυλούσε και έπρεπε όπως όλοι να προετοιμαστεί για προσομοίωση αγώνα.

Trouble for Max Verstappen 😩



His right rear brake is seemingly on fire, with the Dutchman forced back into the pit lane! #MiamiGP #F1 pic.twitter.com/5C7xYiN3hK — Formula 1 (@F1) May 6, 2022

Στα τελευταία 15 λεπτά η πίστα γέμισε με μονοθέσια που είχαν βγει με πολλά καύσιμα ώστε να συλλέξουν πολύτιμα δεδομένα. Όμως η κόκκινη σημαία εμφανίστηκε και πάλι, όταν ο Λατίφι αντιμετώπισε μηχανικό πρόβλημα και σταμάτησε στην άκρη της πίστας. Η κατάταξη δεν άλλαξε μέχρι το τέλος της διαδικασίας, όμως κάτι που αξίζει να σημειωθεί είναι πως στη Mercedes, ο Ράσελ είχε έντονο porpoising στις ευθείες, ενώ ο Χάμιλτον είχε μηδαμινό. Αυτό δείχνει τη διαφορετική προσέγγιση της ομάδας, που είχε αναφέρει πως θα πραγματοποιήσει πειράματα.

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο στις 20:00 ώρα Ελλάδος με την Τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Ακολουθήστε όλη τη δράση του αγωνιστικού τριημέρου στο gMotion by Gazzetta με LIVE στις κατατακτήριες και στον αγώνα.

🚩 RED FLAG 🚩



Latifi pulls to the side with an issue #MiamiGP #F1 pic.twitter.com/XQ0xTUJ2g9 — Formula 1 (@F1) May 6, 2022

Αποτελέσματα FP2 GP Μαϊάμι

Φωτογραφίες: FIA