Η F1 επιβεβαίωσε τον ακριβή αριθμό ζωνών DRS που θα έχουμε στον πέμπτο αγώνα του 2022 στο Miami International Autodrome.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2022 συνεχίζεται με το σκηνικό να μεταφέρεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού Ωκεανού και συγκεκριμένα στο Μαϊάμι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.



H διαδρομή των 5,4 χιλιομέτρων θα φιλοξενήσει το παρθενικό Grand Prix Μαϊάμι στην ιστορία της Formula 1. Αυτή είναι η δεύτερη πίστα των ΗΠΑ στο πρόγραμμα του παγκοσμίου πρωταθλήματος, μετά από αυτή του Τέξας, ενώ από το 2023 θα τις πλαισιώσει αυτή στο Λας Βέγκας.

Λίγες ώρες πριν τα μονοθέσια ριχτούν στη μάχη της Φλόριδα, η FIA επιβεβαίωσε το γεγονός πως θα έχουμε στο σύνολο τρεις διαφορετικές ζώνες DRS. Η φύση της πίστας επιτρέπει κάτι τέτοιο, με τους οδηγούς να είναι ενθουσιασμένοι με τον νέο αγώνα.

Η πρώτη ζώνη DRS ξεκινά 67 μέτρα μετά τη στροφή 9 και ολοκληρώνεται πριν τη στροφή 11, με το σημείο ανίχνευσης να είναι στην έξοδο της στροφής 8. Αυτή είναι η πρώτη ευκαιρία για προσπέρασμα στην αγωνιστική διαδρομή. Η δεύτερη ζώνη μαζί με το σημείο φρεναρίσματος είναι μετά τη στροφή 16. Το σημείο μέτρησης είναι 73 μέτρα μετά, ενώ η ζώνη DRS ξεκινά μετά τα πρώτα 450 μέτρα της μεγάλης ευθείας. Η τελευταία ζώνη DRS έχει τοποθετημένο το σημείο μέτρησης 19 μέτρα μετά τη στροφή 17. Οι οδηγοί θα μπορούν να ανοίξουν το DRS στο apex της τελευταίας στροφής της πίστας, με τη ζώνη να ολοκληρώνεται στα φρένα για τη στροφή 1.

Μένει να αποδειχθεί το κατά πόσο η φύση της πίστας θα ευνοήσει όντως τα προσπεράσματα. Στον τελευταίο αγώνα, στην Ίμολα, είχαμε ελάχιστες προσπεράσεις, κάτι που έφερε προβληματισμό. Η συζήτηση γύρω από το DRS έχει ενταθεί το τελευταίο διάστημα, με τον οδηγό της Aston Martin, Σεμπάστιαν Φέτελ, να τίθεται δημόσια ενάντια στην κινούμενη πίσω αεροτομή.

Όλη η δράση του αγωνιστικού τριημέρου μπορείτε να την ακολουθείτε στο gMotion by Gazzetta με LIVE τόσο για στις κατατακτήριες όσο και στον αγώνα.



😍😍 We are SO ready for the #MiamiGP pic.twitter.com/h4qELUlSXO