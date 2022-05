Ο τέσσερις παγκόσμιος πρωταθλητής δεν είναι οπαδός του DRS και καλεί για αλλαγές στην F1.

Η FIA για τη σεζόν της Formula 1 του 2022 υιοθέτησε ένα νέο σετ τεχνικών κανονισμών με στόχο να βελτιωθεί το θέαμα. Τα μονοθέσια νέας γενιάς έχουν δείξει μετά από τέσσερις αγώνες πως οι κανονισμοί έχουν πετύχει το στόχο τους, ωστόσο έχουν διατηρήσει ένα αρνητικό των προηγούμενων κανονισμών. Για την επίτευξη ενός προσπεράσματος παίζει ακόμα πολύ σημαντικό ρόλο το DRS.

Παρά το γεγονός πως η FIA ήλπιζε η φετινή χρονιά να είναι το εναρκτήριο λάκτισμα ώστε η κινητή πίσω αεροτομή να φύγει από τη Formula 1, αυτό δεν πρόκειται να γίνει σύντομα. Μετά το Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας, ο Σαρλ Λεκλέρ είχε τονίσει πως δίχως το DRS οι αγώνες της φετινής χρονιάς θα ήταν πολύ βαρετοί.

Ένας οδηγός που είναι ενάντια στο DRS και θέλει τη Formula 1 να το ξεφορτωθεί είναι ο Σεμπάστιαν Φέτελ. Μιλώντας σχετικά με το πώς τα μονοθέσια μάχονται μεταξύ τους στην πίστα, ο 4 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής δήλωσε: «Μπορούμε να ακολουθούμε ο ένας τον άλλο πιο κοντά. Έχουμε όμως λιγότερο slipstream και εξαρτόμαστε πάλι στο DRS, μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις περισσότερο από πριν. Ενδιαφέρον θα είχε να ξεφορτωθούμε το DRS και να δούμε πως είναι πραγματικά οι αγώνες, αν μπορούμε να προσπεράσουμε πιο εύκολα. Είμαι επιφυλακτικός γιατί το DRS ήρθε ως μία επιπλέον βοήθεια για το προσπέρασμα, όμως πλέον είναι το μόνο πράγμα που μας επιτρέπει το προσπέρασμα».

Επιπλέον ο Φέτελ πιστεύει πως μελλοντικά τα μονοθέσια δεν πρέπει να εξαρτώνται από το DRS ώστε να μπορούν να περάσουν το ένα το άλλο: «Σε έναν ιδανικό κόσμο θα είχαμε μονοθέσια που μας επιτρέπουν να αγωνιζόμαστε δίχως το DRS. To DRS δεν υπήρχε για 70 χρόνια. Το φέρανε πριν από 10 χρόνια ως κάτι πειραματικό. Πιστεύω πως ένα προσπέρασμα πρέπει να εξαρτάται από τον οδηγό και όχι επειδή είσαι μέσα σε μία ζώνη και να παίρνεις DRS. Στον αγώνα της Τζέντα είδαμε τους πρωτοπόρους να φρενάρουν πριν τη γραμμή του DRS για να το έχουν στην επόμενη ευθεία. Αυτός είναι ένας πολύ διαφορετικός τρόπος οδήγησης. Δεν πιστεύω πως πρέπει να φτάσουμε εκεί. Είμαστε στην αρχή ακόμα. Το προσπέρασμα είναι δύσκολο αλλά πρέπει να είναι μετά από μία προσπάθεια, πρέπει να είναι μία επιβράβευση όταν το καταφέρνεις».

Τα νέα μονοθέσια της Formula 1 θα δοκιμαστούν στο Μαϊάμι στις 6-8 Μαΐου. Στην πίστα αυτή αναμένεται να έχουμε τρεις ζώνες DRS και μένει να δούμε πως αυτό θα επηρεάσει τις μάχες στον αγώνα της Κυριακής.

