H Formula 1 ανακοίνωσε την επιστροφή της στους δρόμους της πόλης του τζόγου, με τον αγώνα να γίνεται Σάββατο.

Με το ταιριαστό για τον εν λόγω προορισμό σλόγκαν «ο νικητής τα παίρνει όλα», η Formula 1 επισημοποίησε αυτό που ψιθυριζόταν στα paddock εδώ και καιρό: το σπορ επιστρέφει στο Λας Βέγκας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Ο αγώνας θα λάβει χώρα τον Νοέμβριο του 2023, θα είναι νυχτερινός και θα διεξαχθεί βράδυ Σαββάτου, πράγμα που έχει να συμβεί εδώ και 40 χρόνια στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Όμως αυτό που δεν έχει συμβεί ξανά, είναι πως οι καλύτεροι οδηγοί του κόσμου θα μάχονται στο φημισμένο «strip» της πόλης της Νεβάδα!





Η Formula 1 είχε τρέξει στο Λας Βέγκας τη διετία 1981 και 1982 και τότε, ο εν λόγω αγώνας είχε αποτελέσει τον τελευταίο αγώνα της σεζόν. Εκεί είχαν στεφθεί παγκόσμιοι πρωταθλητές οι Νέλσον Πικέ και Κέκε Ρόσμπεργκ. Ωστόσο τότε η αγωνιστική διαδρομή απλωνόταν σε ένα… πάρκινγκ. Τώρα, τα μονοθέσια θα περνάνε μπροστά από το Ceasar’s Palace, τα φημισμένα σιντριβάνια του Bellagio και τον Πύργο του Άιφελ στο μικρό Παρίσι του Βέγκας!

Αυτή είναι η αγωνιστική διαδρομή που θα ακολουθήσουν τα μονοθέσια!

Take a look at our route through the Nevada Neon ✨ #F1 #Formula1 #LasVegasGP @Vegas @WynnLasVegas @MGMResortsIntl @CaesarsEnt pic.twitter.com/Iq9hTfZOm0

Το… «Σιρκουί που ποτέ δεν κοιμάται» θα έχει μήκος 6.12 χιλιόμετρα, με τις τελικές ταχύτητες να εκτιμάται πως θα αγγίζουν τα 342 χιλιόμετρα/ώρα. Θα είναι αγώνας 50 γύρων, με τη χάραξη να περιλαμβάνει 3 μεγάλες ευθείες και 14 στροφές, συμπεριλαμβανομένων μίας ταχύτατης αλληλουχίας και ένα chicane.







Έτσι, η Formula 1 αποκτά και τρίτο αγώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μετά το πολύ επιτυχημένο Grand Prix στο Circuit of the Americas στο Όστιν του Τέξας και φυσικά το σιρκουί στους δρόμους του Μαϊάμι που κάνει ντεμπούτο τον προσεχή Μάιο.







Το άκουσμα της είδησης της επιστροφής του Βέγκας στο καλεντάρι, ξάφνιασε ευχάριστα τους οδηγούς. Δείτε στο παρακάτω video τις αντιδράσεις τους όταν άκουσαν τα νέα για πρώτη φορά!

We surprised our drivers with some news earlier this year...



Do you think they're excited? 😂#F1 #LasVegasGP @Vegas pic.twitter.com/wkgI5FtP7a